MMA : Mark Zuckerberg se prépare avec deux stars de l’UFC avant son possible combat contre Elon Musk

Alors qu’un combat de MMA contre Elon Musk se prépare, Mark Zuckerberg, patron de Meta, s’est affiché avec deux stars de l’UFC, Israel Adesanya et Alexander Volkanvoski.

Il a pris au sérieux la proposition de combat. Mark Zuckerberg, qui a vu le patron de Twitter, lui proposer un affrontement dans un octogone, continue de se préparer pour cette possibilité. Il a partagé un entraînement avec deux des plus grands combattants de la planète.

En effet, celui qui vient de lancer la plateforme Threads, qui devrait le gros concurrent de Twitter, était aux côtés des champions middleweight et featherweight de l’UFC. Mais bien plus que la photo avec «Izzy» et «Volka», c’est aussi le physique de Zuckerberg, très affûté, qui a beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux.

De quoi faire de celui qui pratique le JJB, jiu-jitsu brésilien, depuis quelque temps, un favori pour le possible affrontement entre les deux entrepreneurs lancés dans une vraie rivalité assumée depuis quelques semaines.

De son côté, Elon Musk avait été aperçu à l’entraînement avec la légende Georges Saint-Pierre qui lui avait proposé ses services. Reste à savoir si ce combat aura réellement lieu.

Plongez dans l'univers des sports de combat avec L'Arène Podcast