Tour de France 2023 : Ion Izagirre s'offre la 12e étape en solitaire, Jonas Vingegaard reste en jaune

L'Espagnol Ion Izagirre a remporté la 12e étape du Tour de France 2023, ce jeudi 13 juillet, en s'imposant en solitaire à Belleville-en-Beaujolais. Jonas Vingegaard conserve son maillot jaune.

Et de deux pour Cofidis et l’Espagne. Ion Izagirre a apporté à son pays et à son équipe leur deuxième victoire dans ce Tour de France en s'imposant en solitaire jeudi à Belleville-en-Beaujolais lors de la 12 étape. Le coureur basque a devancé de 58 secondes le Français Mathieu Burgaudeau et l'Américain Matteo Jorgenson après avoir semé ses compagnons d'échappée dans la dernière ascension du jour.

Un 14 juillet qui s'annonce fou

A 34 ans, Izagirre, qui décroche sa deuxième victoire d'étape dans une Grande Boucle, apporte à l'Espagne son deuxième succès dans ce Tour de France après celui d'un autre Basque, Pello Bilbao, mardi à Issoire dans une étape au profil similaire. Auparavant, l'Espagne n'avait plus gagné d'étape sur le Tour depuis 2018.

C'est aussi la deuxième victoire dans cette Grande Boucle pour l'équipe Cofidis, après celle du Français Victor Lafay qui avait mis fin à une disette de quinze ans pour la formation nordiste en levant les bras lors de la deuxième étape.

Vendredi, pour le 14 juillet, la 13e étape, longue de 137,8 km se disputera entre Châtillon-sur-Chalaronne et le Grand Colombier. Entre les leaders qui s’expliqueront et les Français qui voudront briller en ce jour de Fête nationale, le spectacle sera au rendez-vous avec le Grand Colombier (17,4 km à 7,1 %), surnommé la «pyramide du Bugey».