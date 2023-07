Tour de France 2023 : un Norvégien roule avec un coude fracturé depuis la 1ère étape

Victime d’une chute lors de la 1ère étape à Bilbao (Espagne), le Norvégien Torstein Træen, récemment remis d’un cancer des testicules, roule avec un coude fracturé. Il est également touché au genou et au dos.

Un courage à toute épreuve. Depuis le départ du Tour de France, Torstein Traen est loin de jouer les premiers rôles avec une 129e au classement général à plus de deux heures du leader Jonas Vingegaard. Mais le Norvégien est un modèle de bravoure.

Victime d’une chute dès la 1ère étape à Bilbao, il roule avec un coude fracturé. Et s’il s’est interrogé sur abandonner ou non, celui qui participe à sa première Grande Boucle a préféré ne pas renoncer. «Mon coude va plutôt bien», a assuré, au média Escape, Torstein Traen, qui était même présent dans l’échappée lors de la 5e étape.

Mais ses malheurs ne se sont pas arrêtés là. Le coureur de l’équipe Uno-X est encore tombé lors de la 8e étape. Et cette fois, c’est le genou qui a trinqué. «Maintenant, le genou me fait mal. Il y a une blessure sur le dessus de la rotule et ce n'est pas un bon endroit où se faire mal», a-t-il confié, en précisant qu’il avait également le dos rempli «d’égratignures».

A chaque étape, il serre les dents pour rallier l’arrivée en attendant des jours meilleurs pour pourquoi pas, se mettre en évidence après avoir terminé 8e du dernier Critérium du Dauphiné.

Mais être sur son vélo sur les routes de l’Hexagone est déjà une victoire pour Torstein Træen. En mai 2022, il s’est vu diagnostiquer un cancer des testicules après la découverte d’un marqueur tumoral lors d’un contrôle antidopage.

Opéré avec succès, il fêtera, ce vendredi, l’anniversaire de son retour, deux jours seulement avant ses 28 ans qu'il célébrera lors de la 15e étape. D’ici là, il va tout faire pour surmonter les nombreux obstacles (et cols), comme il l’a toujours fait, avec l’espoir de rallier l’arrivée le 23 juillet prochain.