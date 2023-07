Golf : l'incroyable coup réalisé par le basketteur Steph Curry (vidéo)

Stephen Curry, le basketteur star de la franchise NBA des Golden State Warriors, a réalisé un impressionnant coup en un lors d’un tournoi de golf dans le Nevada ce samedi 15 juillet.

Il impressionne sur les parquets et sur le green. Présent ce samedi à l’American Century Championship pour y disputer un tournoi avec de nombreuses célébrités, Steph Curry a régalé le public présent avec un hole-in-one (trou en un).

Steph Curry really hit two amazing shots at the @ACChampionship in back-to-back years! pic.twitter.com/7qzatg7QjU — NBC Sports (@NBCSports) July 15, 2023

«C’était fou. C’était un bon contact, juste au niveau du bâton, mais même si vous peignez le drapeau et que le coup semble bon, vous ne vous attendez jamais à ce qu’il soit rentré, a confié le célèbre marqueur à trois points de la NBA. J’ai juste vu plusieurs mains se lever, puis je me suis évanoui.»

Auteur de son deuxième trou en un de sa «carrière» de golfeur, Steph Curry a évidemment explosé de joie et fait une longue course, accompagné par les cris des fans.

Leader au classement général du tournoi avec ses 50 points, le joueur a confié dans des propos retranscrits par ESPN que le golf représente à ses yeux «un lieu de refuge». «Cela permet de s'éloigner du jeu, de sortir, d'avoir de la vitamine D. Il y a de l'air frais. On est entouré de bonnes personnes, a-t-il expliqué. On n'est pas très loin de l'aspect compétitif du basket-ball. Mais avec le golf, c'est plus interne. Cela me permet d'avoir une autre énergie sans avoir à la chercher sur le terrain.»