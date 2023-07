Tour de France 2023 : Jonas Vingegaard remporte le contre-la-montre de la 16e étape et conserve le maillot jaune

Le Danois Jonas Vingegaard a remporté le contre-la-montre de la 16e étape, reliant Passy à Combloux ce mardi 18 juillet, avec un temps de 32m36s. Il conserve son maillot jaune, en creusant l'écart sur le Slovène Tadej Pogacar et le Britannique Adam Yates.

Une victoire pour prouver qu'il est le meilleur. Le Danois Jonas Vingegaard (Team Jumbo-Visma) s’est imposé sur l’unique contre-la-montre de la 110e édition du Tour de France, en surclassant son rival, le Slovène Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) et le Belge Wout van Aert (Team Jumbo-Visma).

Débutant dans le sens inverse du classement général, ce contre-la-montre en altitude a permis au champion de France Rémi Cavagna (6e, Soudal Quick-Step) de s'exprimer avec un temps de 35m42s. Une grosse performance du TGV de Clermont-Ferrand, suffisante pour conserver la tête du classement provisoire de l'étape durant une grande partie du contre-la-montre.

Malheureusement pour le Français, la machine belge Wout van Aert est passée, avec un temps de 35m27s. Et pourtant, la performance du Belge de la Team Jumbo-Visma paraît minime face aux temps réalisés par le duo de tête du classement général, Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar.

Vingegaard et Pogacar au-dessus du lot

Parti devant le porteur du maillot jaune, le Slovène Tadej Pogacar a réalisé une performance solide, en surclassant Wout van Aert à l'arrivée : 1 minute et 13 secondes d'avance sur le Belge, malgré un changement de vélo en cours de route. Un écart important, mais pas aussi impressionnant que celui entre Jonas Vingegaard et son dauphin.

Lancé comme une furie, le Danois a livré une performance stratosphérique sur ce contre-la-montre, augmentant l'écart en permance. Sur la ligne d'arrivée, le vainqueur de l'édition 2022 du Tour de France enregistre un chrono de 32m36s. Monumental.

