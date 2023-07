Coupe du monde féminine 2023 : favoris, calendrier, TV… Tout ce qu’il faut savoir du Mondial

Quatre après l’édition en France, la Coupe du monde féminine 2023 (20 juillet-20 août) est de retour. Calendrier, horaires, TV, favoris… Voici tout ce qu’il faut savoir.

Où et quand se déroule la Coupe du monde féminine 2023 ?

L’édition 2023 de la Coupe du monde, la neuvième de l’histoire après la Chine (1991 et 2007), la Suède (1995), les Etats-Unis (1999 et 2003), l'Allemagne (2011), le Canada (2015) et la France (2019), va se dérouler pour la toute première fois en Australie et en Nouvelle-Zélande, du 20 juillet au 20 août.

Combien de stades ?

6 en Australie : Stadium Australia (Sydney, 83.500 places), Lang Park (Brisbane, 52.263 places), Sydney Football Stadium (42.512 places), Melbourne Rectangular Stadium (30.052 places), Perth Rectangular Stadium (22.225 places), Hindmarsh Stadium (Adélaïde, 18.435 places).

4 en Nouvelle-Zélande : Eden Park (Auckland, 48.276 places), Wellington Regional Stadium (39.000 places), Forsyth Barr Stadium (Dunedin, 28.744 places), Waikato Stadium (Hamilton, 28.111 places).

Quel est le format ?

Pour la première fois de l’histoire, le Mondial se disputera à 32 équipes, contre 24 en France (12 lors de la première Coupe du monde en 1991). Comme pour une compétition traditionnelle, il y aura la phase de poules puis la phase à élimination directe (huitièmes, quarts, demies et finale).

Les matchs de poules des Bleues

Dimanche 23 juillet : France - Jamaïque (12h00) à l’Allianz Stadium de Sydney

Samedi 29 juillet : France - Brésil (12h00) au Suncorp Stadium de Brisbane

Mercredi 2 août : Panama - France (12h00) à l’Allianz Stadium de Sydney

Qui sont les favoris ?

Quatre fois vainqueurs et doubles tenants du titre, les Etats-Unis sont forcément toujours favoris de la compétition. Mais la nation américaine n’est pas la seule à briguer le titre mondial. Le Canada, champion olympique en titre, l'Angleterre, championne d’Europe, l'Allemagne, nation européenne la plus titrée (deux Coupes du monde, huit Euros), les Pays-Bas, l'Espagne, le Brésil et même l'Australie, à domicile, seront présentes.

Quel est l’objectif des Bleues ?

Hôte du Mondial en 2019, la France s’était arrêtée en quarts de finale, battue par les États-Unis. «Quand on a une équipe cinquième mondiale, on peut légitimement espérer rejoindre les demi-finales», avait récemment confié Hervé Renard, le sélectionneur.

Deux sélectionneurs français en lice

En plus d'Hervé Renard, qui va tenter de mener les Bleues au dernier carré, un autre Français sera présent lors de cette Coupe du monde féminine : Reynald Pedros. Ancien international tricolore, joueur du FC Nantes et surtout entraîneur de l’Olympique lyonnais avec qui il a remporté la Ligue des champions, Pedros sera à la tête de l’équipe du Maroc, qui disputera son tout premier Mondial.

Combien touchent les championnes du monde ?

Les joueuses éliminées lors de la phase de poules toucheront 30.000 dollars, un montant porté à 60.000 pour les huitièmes de finaliste, 90.000 pour les quarts de finaliste, 165.000 pour les perdantes de la petite finale, 180.000 pour les troisièmes, 195.000 pour les finalistes et 270.000 pour les futures championnes du monde.