«Cristiano Ronaldo a fumé trop de chicha» : un ex-joueur de MLS s’en prend au Portugais

Au lendemain de son interview où il comparait notamment les championnats saoudiens et américains, Cristiano Ronaldo a reçu les critiques d’un ancien joueur de la Major League Soccer.

Après avoir indiqué que le championnat saoudien, dans lequel il évolue désormais avec Al-Nassr, était supérieur à la MLS américaine qu’a rejoint Lionel Messi, Cristiano Ronaldo a été critiqué par Michael Lahoud, ancien pensionnaire de la ligue américaine.

«Ronaldo a fumé beaucoup trop de chicha», a lâché l'ex-joueur sierraléonais de 36 ans sur CBS Sport, ce mardi soir. Pour rappel, la star portugaise de 38 avait indiqué que «dans un an, le championnat saoudien dépassera le championnat turc et le championnat néerlandais.»

Des critiques sur son passage à la Juventus

«Il est ridicule de penser qu'en un an, la Saudi Pro League sera meilleure que ces ligues (Eredivisie et Super Lig), a ajouté celui qui compte 121 matchs en MLS. Cette déclaration fait suite à celle de Lionel Messi. Au moment même où Messi parle d'amener le football mondial aux portes de l'Amérique du Nord lors de la Coupe du monde 2026, voici ce que nous avons vu de la part de Cristiano Ronaldo. Dire qu'il a 38 ans et demi et il insiste sur tout ce qui concerne Messi.»

Lahoud a également évoqué le passage de CR7 à la Juventus Turin. «Quand j'ai rejoint la Juventus, la Série A était morte et après ma signature... elle a été relancée. Partout où Cristiano va, il suscite un plus grand intérêt», avait indiqué Ronaldo. «Il a laissé l'équipe dans un état lamentable», a répondu le joueur.