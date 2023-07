Vélotour, vélos électriques, randonnées… 4 idées pour se remettre au vélo

Alors que le Tour de France 2023 s’achèvera ce dimanche 23 juillet et sera suivi de l’édition féminine, l’occasion est parfaite pour se lancer (ou se relancer) dans le vélo. Voici quelques propositions pour enfourcher un deux-roues.

Tout l’été, vous allez sûrement décider de reprendre un vélo pour effectuer des petites balades seul, en famille ou entre amis. Voici quelques idées pour retomber amoureux du deux-roues et pourquoi l’adopter définitivement à la rentrée.

Des randonnées faciles

Allier loisir et découverte. Pour les cyclistes débutants, pourquoi ne pas tenter des randonnées à vélo ? Le cyclotourisme est l’une des grandes tendances et pourrait en motiver plus d’un. En France, il existe de nombreux «terrains» très simples et faciles d’accès comme par exemple les canaux de Bourgogne, la ViaRhôna (départs de Valence, Lyon ou Sète), la PassaPaïs (à l’ouest de Montpellier) ou encore le canal de Garonne (départ de Bordeaux jusqu’à Toulouse).

S’offrir un vélo électrique

Et pourquoi ne pas tout simplement s’offrir un vélo électrique pour tenter ? La marque allemande Winora a récemment sorti deux nouveaux modèles qui pourraient plaire : le Radius avec son look moderne et passe-partout pouvant atteindre les 25 km/h, et les vélos-cargos FUB 2W et le FUB 3W qui permettent de transporter des passagers ou de la marchandise.

Et si le budget est limité, il est également possible de se procurer un vélo électrique reconditionné. La start-up française Upway, fondée en 2021 par Toussaint Wattinne et Stéphane Ficaja, s’est donné pour mission de rendre le vélo électrique accessible au plus grand nombre. «Chez Upway, notre mission depuis notre création a été de rendre le vélo électrique accessible au plus grand nombre, explique l’un des co-fondateurs. En proposant des vélos reconditionnés abordables, livrés à domicile et garantis 1 an, nous souhaitions ouvrir les portes de cette expérience unique à tous les cyclistes en herbe ou non. En se concentrant sur le reconditionnement de vélos électriques, cela nous permet d'avoir une offre de vélos jusqu'à 60% moins chers que le neuf, et donc de rendre ce moyen de mobilité douce plus accessible à tous».

Le Vélotour

Si vous préférez être «pris en mains», le Vélotour est parfait pour vous. Cet événement, qui existe depuis 17 ans, a fait son retour cette année (mai jusqu’à octobre). Une dizaine de villes accueillent cet événement qui permet de découvrir des sites souvent fermés au public, décalés, inconnus ou encore incontournables. Le temps d’une balade de 2 à 3h accessible à tous.

Les prochaines dates de cette tournée :

Reims - 27 août

Dijon - 3 septembre

Saint-Emilion - 9 septembre

Valenciennes Métropole - 24 septembre

Bordeaux Métropole - 24 septembre

Aire Grenobloise - 1er octobre

Tours - 8 octobre

Le Vélib

Pour les Parisiens ou ceux qui viendraient à Paris pour les vacances, il y a également les vélos en libre-service comme Vélib, Dott ou encore Lime (sur l’application Uber). Plusieurs stations sont présentes dans la capitale et sa banlieue, l’occasion de se balader à vélo.