Boxe : une influenceuse sur OnlyFans fait polémique pour avoir montré ses seins après sa victoire

Daniella Hemsley, boxeuse anglaise et également influenceuse sur le réseau social de charme OnlyFans, a fait polémique en montrant sa poitrine au public pour célébrer sa victoire le week-end dernier.

Une victoire et une polémique. La Britannique Daniella Hemsley a montré ses seins pour célébrer sa victoire contre Aleksandra Daniel, samedi 15 juillet à Dublin, lors d'un gala de boxe réunissant des influenceurs. Un geste qui lui a valu de nombreuses critiques.

Daniella Hemsley flashes the crowd on live tv after her first win pic.twitter.com/GCKOmYuDMj — Fight Clips (@FightClipsTV) July 16, 2023

Après un combat qu'elle a finalement remporté à la décision unanime des juges, l’Anglaise a décidé de soulever sa brassière pour laisser apparaître sa poitrine aux yeux de toute la salle de la 3Arena de la capitale irlandaise.

Suspension immédiate

Un geste qui a suscité de vives réactions. Dans un entretien accordé à Boxing Social, Eddie Hearn, promoteur d'Anthony Joshua, a condamné ce geste. «Mon opinion est que je déteste ça. Je déteste ça. Nous avons travaillé si dur pour que les femmes en boxe soient respectées pour leurs capacités, pour leur mérite, pour leur travail acharné, a expliqué le patron de Matchroom. Une chose que nous devons comprendre, c'est que ce n'est pas de la boxe. Cela doit être mis à part. Tout ça, les combats d'influenceurs, c'est si loin de la boxe professionnelle, et nous devons vraiment nous dissocier de ce que c'est.»

La principale intéressée s’est excusée sur les réseaux sociaux si son geste a blessé. Mais ne le regrette pas pour autant. Elle a notamment reçu le soutien d’Ebanie Bridges, également boxeuse et influenceuse OnlyFans.

De son côté, l’organisation KingPyn a décidé de sanctionner Danielle Hemsley : «Nous comprenons que cet incident n'ait pas répondu aux normes attendues des soirées de combats de KingPyn. Nous nous excusons pleinement auprès de toute personne bouleversée par la diffusion. La combattante impliquée dans l'incident n'apparaîtra pas dans l'événement final et a décidé de s'éloigner un peu de la boxe. Nous allons maintenant porter notre attention sur la finale de KingPyn, plus déterminés que jamais à organiser la plus grande soirée de boxe d'influence et à présenter le meilleur du sport que nous aimons tous.» Elle a peut-être disputé son troisième et dernier combat de boxe.

