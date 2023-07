Tour de France 2023 : Pourquoi Thomas Voeckler a-t-il été exclu ?

Thomas Voeckler, manager de l’équipe de France de cyclisme, qui suit le Tour de France en tant que consultant, a été exclu et ne pourra pas prendre le départ ce jeudi de la 18e étape.

En plus de Wout van Aert, il y aura un autre absent de marque ce jeudi 20 juillet lors de la 18e étape du Tour de France. En effet, Thomas Voeckler, ancien coureur et désormais consultant sur France Télévisions a été exclu.

Une amende de 520 euros

La raison ? Sa moto a gêné Jonas Vingegaard mercredi lors de l’étape-reine. En effet, lors de la montée du col de la Loze (28 kilomètres à 6% de moyenne), le deux-roues a chuté dans un virage, juste devant le Maillot jaune et son coéquipier Wilco Kelderman, qui ont dû se frayer un passage entre plusieurs motos et une voiture pour poursuivre leur route.

La direction de course a décidé d’exclure la moto n°312, pilotée par Joël Charly et sur laquelle Thomas Voeckler était, pour infraction aux dispositions réglementaires ou aux directives concernant la circulation des véhicules dans la course (non-respect du cahier des charges presse avant le sommet du col de la Loze).

Le pilote et Thomas Voeckler ont également reçu une amende de 500 francs suisses (environ 520 euros).

Après la course, plusieurs coureurs ont été scandalisés par le fait d’avoir été gêné en pleine ascension. Plusieurs véhicules ont été arrêtés, dont la voiture du Tour de France.