OM : après son départ, où Dimitri Payet pourrait-il rebondir la saison prochaine ?

Après huit saisons passées à l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria, président du club, a officialisé le départ de Dimitri Payet. Une conférence de presse a eu lieu ce vendredi au cours de laquelle le milieu français a été submergé par l’émotion. Mais où pourrait-il rebondir la saison prochaine ?

L’OM et Dimitri Payet, c’est définitivement terminé. En conférence de presse, le président marseillais Pablo Longoria, a annoncé la fin de la collaboration en lui rendant un bel hommage : «Nous avons décidé de ne pas continuer l'aventure avec notre capitaine. Mais Dimitri, si je dois te définir en deux mots, c'est génie et talent. Tu as donné beaucoup de plaisir à nos supporters et au monde du football».

DIMITRI Payet a refusé une place au sein du club

L’ancien Nantais a ensuite pris la parole pour expliquer les dessous de son départ de l’OM et la suite de sa carrière : «La meilleure solution est d'accepter la décision du club. L'OM m'a proposé d'arrêter de jouer, d'intégrer le club, mais j'ai encore du 'ballon' à donner, du plaisir à donner».

À 36 ans, Dimitri Payet ne souhaite donc pas encore raccrocher les crampons. En refusant cette offre, le natif de l’île de La Réunion indique qu’il souhaite continuer sa carrière de footballeur. Avec son CV, nul doute qu’il ne tardera pas à relever un nouveau challenge même s'il reste sur une saison délicate avec seulement 24 apparitions au compteur avec le club phocéen.