Ligue des champions : l'OM affrontera au 3e tour préliminaire le vainqueur de Dnipro-Panathinaïkos

L’Olympique de Marseille affrontera le vainqueur du match entre Dnipro et le Panathinaïkos à l’occasion du troisième tour préliminaire de qualification pour la phase de groupes de la Ligue des champions.

Le tirage au sort a rendu son verdict : l’Olympique de Marseille défiera le vainqueur de Dnipro (Ukraine) - Panathinaïkos (Grèce), pour le troisième tour préliminaire de la Ligue des champions. Le match aller est prévu le 8 ou le 9 août, et le retour le 15 août.

Placé en tête de série, Marseille s’évite dans un premier temps les Rangers, Braga et le PSV Eindhoven, et hérite d'un tirage plutôt abordable. Dnipro et le Panathinaïkos s'affronteront ce mardi en Slovaquie (20h).

L’OM, qui avait terminé à la troisième place du championnat de France de Ligue 1, devra passer cette ultime étape pour atteindre la phase de groupes, dont le tirage au sort aura lieu le 31 aout prochain.