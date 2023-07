UFC : l’incroyable TKO de Tom Aspinall en 70 secondes face à Marcin Tybura (vidéo)

De retour dans l’octogone après un an d’absence, le Britannique Tom Aspinall s’est imposé face au Polonais Marcin Tybura, dans la nuit du samedi 22 au dimanche 23 juillet à Londres, grâce à un TKO foudroyant en 70 secondes.

Un retour pour marquer les esprits. Pour son premier combat, un an après sa grave blessure survenue contre Curtis Blaydes, le Britannique Tom Aspinall n’a pas fait dans la dentelle. À l’occasion de l’UFC Londres, dans la soirée du samedi 22 au dimanche 23 juillet, le combattant local a montré qu’il avait la rage de vaincre et son adversaire du soir, le Polonais Marcin Tybura en a fait les frais.

Très dynamique dès les premiers instants du combat, le Britannique, poussé par une O2 Arena en folie, n’a laissé que 70 secondes à son adversaire avant un enchaînement dévastateur. À terre, le Polonais n’a rien pu faire face à la déferlante de coups, provoquant l’interruption du combat par l’arbitre.

OLALALA !! TOM ASPINALL TERMINE TYBURA DES LE PREMIER ROUND ! Quel retour de l'Anglais qui n'avait plus combattu depuis un an tout pile à cause d'une blessure au genou. #RMCMMA pic.twitter.com/TZv8TQC4X8

Après sa victoire foudroyante, le poids-lourd de 30 ans a montré qu’il avait de grandes ambitions. «Je serai le 2 septembre au premier rang (à l’UFC Paris, ndlr) pour prendre le vainqueur du combat Gane-Spivac. Et ensuite, pour battre Jon Jones», a-t-il déclaré à l’issue de sa victoire.

Une déclaration qui a fait réagir les intéressés sur les réseaux sociaux. «Belle performance Tom, mais fais attention à ce que tu demandes. On se voit à Paris», a notamment tweeté le Bon Gamin, tandis que le patron de la catégorie a tout simplement dit : «Ça me semble bon».

Great performance Tom, careful what you wish for.





See you in Paris

— Ciryl Gane (@ciryl_gane) July 22, 2023