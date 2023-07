L'ancien gardien de Newcastle Shaka Hislop fait un malaise en direct à la télévision

L'ex-gardien de but de Newcastle Shaka Hislop a fait un malaise en direct à la télévision dans la nuit du dimanche 23 au lundi 24 juillet. Il a ensuite donné des nouvelles rassurantes sur son état de santé.

Une image saisissante. Présent en direct sur la chaîne sportive américaine ESPN lors de l'avant match entre le Real Madrid et l'AC Milan dans la nuit de dimanche à lundi, l'ancien international trinidadien Shaka Hislop a été victime d'un malaise.

L'ex-portier de Newcastle, West Ham ou encore Portsmouth, a commencé a tituber en avant, puis s'est effondré sur le présentateur Dan Thomas. Allongé sur la pelouse du Rose Bowl de Pasadena (Californie), où se sont affrontés madrilènes et milanais lors d'un match amical, la chaîne sportive a rapidement lancé une page de publicité, afin de protéger l'intimité du quinquagénaire.

Ex Newcastle Utd Star Shaka Hislop working for ESPN collapses live on TV.





He's now in a stable condition.





