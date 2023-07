Boxe, Spence Jr-Crawford : pourquoi faut-il impérativement regarder le combat ?

Errol Spence Jr et Terence Crawford, les deux boxeurs américains, vont offrir une affiche que le Noble art attend depuis des années. Voici pourquoi il faut impérativement le regarder.

Il s'agit du combat que beaucoup de monde attend. Alors que le Tyson Fury-Oleksandr Usyk ne se fait pas, la boxe va offrir ce qui se fait de mieux actuellement chez les Welterweights : Errol Spence Jr-Terrence Crawford.

Deux boxeurs invaincus

Ce samedi 29 juillet, à la T Mobile Arena de Las Vegas, Errol Spence Jr et Terence Crawford tenteront d’entrer dans l’histoire en devenant l’un ou l’autre, le premier boxeur de l’histoire champion linéaire (à savoir incontesté) dans une seconde catégorie de poids. Actuellement, les deux Américains se partagent l’ensemble des ceintures mondiales WBA, WBO, IBF et WBC des Welterweights, qui a la réputation d’être parmi les plus difficiles de la discipline.

Le plus attendu depuis Floyd Maywather-Manny Pacquiao

Après des mois de tractations Crawford (39−0, 30 KO) et Spence Jr (28−0, 22 KO) vont donc offrir le combat le plus attendu depuis Floyd Mayweather et Manny Pacquiao en mai 2015. A l’époque, les deux hommes avaient toutefois mis du temps à se rencontrer. Respectivement âgés de 38 et 36 ans, ils n’ont pas offert le spectacle tant promis. «Money» l’avait emporté.

Même Mike Tyson n’attend que ça

Si la planète boxe sera devant son écran, l’une de ses légendes sera sûrement présente à la T-Mobile Arena de Las Vegas : Mike Tyson. Et «Iron Mike» a même déjà son chouchou. «La raison pour laquelle je dis que ce sera Crawford, c’est en me fiant sur les gars qu’ils ont tous les deux combattus, dont Porter entre autres, a indiqué l’Américain. Personne n’a battu aussi clairement Porter comme Crawford l’a fait.»

