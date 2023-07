Coupe du Monde Féminine 2023 : l'équipe de France se relance en s'offrant le Brésil (2-1)

L'équipe de France s'impose face au Brésil (2-1) grâce à des buts d'Eugénie Le Sommer et de Wendie Renard. Un succès important dans la course à la qualification pour les huitièmes de finale. Les Bleues reprennent provisoirement la première place de leur groupe en attendant la rencontre entre le Panama et la Jamaïque.

Elles n'avaient pas le droit à l'erreur. Après un match nul concédé face à la Jamaïque, l'équipe de France avait pour mission de remporter ce choc face au Brésil. Les Bleues ont atteint leur objectif après une rencontre disputée. Les femmes d'Hervé Renard prennent la tête du groupe au Brésil et sont toutes proches d'une qualification en huitièmes de finale.

Tout a formidablement bien commencé pour les Bleues dans cette rencontre, grâce à un but d'Eugénie Le Sommer qui a conclu une belle action de la tête dès la 17e minute. L'attaquante de l'OL a inscrit son 90e but en sélection. Les Brésiliennes, revenues des vestiaires avec de meilleures intentions, ont réussi à surprendre les Françaises avec un but de Debinha qui a trompé Pauline Peyraud-Magnin à bout portant. Pourtant diminuée à cause d'une gêne au mollet, c'est bien la capitaine emblématique Wendie Renard qui a offert la victoire à la France d'une tête piquée à la réception d'un corner parfaitement tiré par Selma Bacha.

Une voie royale vers les huitièmes de finale

Avec cette victoire, l'équipe de France garde son destin entre ses mains. Un match nul suffirait aux Bleues pour se qualifier, mais une victoire leur assurerait la première place du groupe. Pourtant mal embarqué avec une contre-performance face à la Jamaïque, ce succès permet à Hervé Renard d'éviter un probable choc contre l'Allemagne dès les huitièmes de finale, un tirage redouté.

«On a souffert pendant dix minutes quand on a encaissé le but et on a eu le courage de réagir. On a fait preuve de beaucoup de courage, de beaucoup d’abnégation et dans une compétition des fois, il y a des matches référence. Celui-là ça doit en être un parce qu'on a battu une très belle équipe du Brésil», a déclaré le coach des Bleues en fin de rencontre. Rendez-vous le mercredi 2 août pour le dernier match de poule de l'équipe de France face au Panama.