PSG : quel avenir pour Kylian Mbappé à un an de la fin de son contrat ?

Après avoir décidé de ne pas utiliser l’option d’un an dans son contrat qui l’aurait lié au Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2025, Kylian Mbappé n’a désormais plus que douze mois de contrat avec le club de la capitale. De quoi lui ouvrir plusieurs portes de sortie.

L’annonce était attendue, ou presque. Finalement, elle n’a jamais eu lieu. Ecarté par le PSG pour la tournée asiatique, Kylian Mbappé est resté dans le silence alors qu'il avait jusqu’à minuit, ce lundi 31 juillet, pour lever l’option d’une année supplémentaire dans son contrat. Désormais lié au PSG jusqu’au 30 juin 2024, l’attaquant français est dans les petits papiers de plusieurs formations.

Le Real Madrid, la destination évidente ?

C’est l’équipe de ses rêves depuis son plus jeune âge : le Real Madrid. Depuis plusieurs saisons, le club madrilène est annoncé sur le dossier Mbappé, mais sans succès. Du côté de la presse espagnole, l’arrivée de l’international français est plus que pressentie. Reste à savoir à quel moment l’attaquant de 24 ans pourrait signer au Real Madrid. Côté parisien, l’idée d’un départ de Kylian Mbappé au Real Madrid dès cette saison est très mal perçue... Mais elle éviterait un départ libre l'an prochain.

L’Arabie Saoudite, un eldorado en or ?

Autre candidat potentiel sur le dossier Kylian Mbappé, l’Arabie saoudite paraît être une destination fantaisiste pour l’international français aux 70 sélections en Equipe de France. Mais au vu des derniers achats importants réalisés par les clubs saoudiens, à l’image de Karim Benzema ou encore de Roberto Firmino, la destination devient de plus en plus plausible. De plus, certaines rumeurs évoquaient un transfert de Kylian Mbappé du côté du club d’Al-Hilal, qui avait offert 300 millions d’euros pour s’offrir les services de l’attaquant pour une seule saison.

Un avenir sportif encore flou ?

Kylian Mbappé, resté en France alors que le club de la capitale s’est rendu en Asie pour sa tournée d’été, souhaite tout de même disputer la saison 2023-2024 avec le club de la capitale. Mais sans temps de jeu effectif depuis le match amical face au Havre, l’attaquant français devra retrouver un certain rythme avant la reprise du championnat, le 12 août prochain, face à Lorient… si le club parisien décide de l’inscrire sur la feuille de match. Un indicateur qui pourrait donner un premier indice sur ce que le PSG souhaite faire de Kylian Mbappé.

Le 1er septembre, qui marque la fin du mercato estival, permettra également de savoir si Kylian Mbappé sera toujours un joueur du PSG ou non. Enfin, la date limite de l’enregistrement de l’effectif de la Ligue des champions permettra de savoir si la direction décide de favoriser l’institution au sportif, dans l’hypothèse où l’international français est encore au PSG.