Championnats du monde de cyclisme 2023 : la course interrompue par des manifestants

La course en ligne hommes des Championnats du monde de cyclisme a été interrompue par des manifestants ce dimanche 6 août. Les coureurs sont repartis mais ont dû poser pied à terre pendant près d'une heure.

Pause forcée. La course en ligne hommes, épreuve reine des Championnats du monde de cyclisme à Glasgow (Ecosse), a été interrompue par des manifestants ce dimanche 6 août après 79 kilomètres de course.

Selon les images de la réalisation, les manifestants, dont les revendications ne sont pas connues pour l'heure, ont bloqué la route en rase campagne, obligeant les organisateurs à neutraliser la course qui était partie d'Edimbourg dans la matinée.

“Further to Police Scotland’s confirmation of a protest in the Carron Valley area, which has temporarily interrupted the men’s road race, we are working closely with all relevant authorities to minimise disruption to the race and also to ensure the safety of riders as our…

— UCI (@UCI_cycling) August 6, 2023