Cyclisme sur route : le Néerlandais Mathieu van der Poel sacré champion du monde

Le Néerlandais Mathieu van der Poel a été sacré champion du monde de cyclisme sur route en s'imposant en solitaire ce dimanche 6 août à Glasgow. Il a devancé Wout Van Aert et Tadej Pogacar.

Il était l'un des favoris. Il n'a pas déçu. Le Néerlandais Mathieu van der Poel a remporté ce dimanche à Glasgow, en Ecosse, le titre de champion du monde de cyclisme sur route.

#GlasgowScotland2023 | MATHIEU VAN DER POEL CHAMPION DU MONDE !





À 28 ans, et après 5 titres en cyclo-cross, le petit-fils de Raymond Poulidor s'offre son premier maillot arc-en-ciel sur route ! Il était le plus fort aujourd'hui. — francetvsport (@francetvsport) August 6, 2023

Le petit-fils de Raymond Poulidor, âgé de 28 ans, s'est isolé à 22 kilomètres de l'arrivée pour offrir à son pays un premier titre de champion du monde depuis Joop Zoetemelk en 1985.

Le Belge Wout Van Aert et le Slovène Tadej Pogacar viennent compléter ce prestigieux podium.

Coéquipier modèle pour Jasper Philipsen sur le Tour de France le mois dernier, Mathieu van der Poel concrétise l'un de ses plus grands objectifs en carrière, lui qui a déjà triomphé sur Milan-San Remo et Paris-Roubaix cette année.

Madouas, premier français

Le premier Français, Valentin Madouas, est 15ème à près de 8 minutes du vainqueur. Le champion de France en titre a été le dernier tricolore à pouvoir suivre, un temps, le rythme imposé par les cadors du peloton international.

Benoît Cosnefroy est le deuxième et dernier «bleu» classé. Il a terminé 47ème, à plus de 14 minutes de «MVDP».

À 100 kilomètres de l'arrivée, la meilleure chance tricolore, Christophe Laporte, a été mis hors-jeu par une crevaison. Il a abandonné l'épreuve à 85 kilomètres de l'arrivée, en compagnie du double champion du monde, Julian Alaphilippe.

Des conditions dantesques

L’épreuve s’est disputée dans des conditions météorologiques compliquées. Sur une route mouillée, le parcours final, urbain et tortueux, a causé quelques chutes et notamment celle de Mathieu van der Poel à 16 kilomètres du but.

#GlasgowScotland2023 | CHUTE DE MATHIEU VAN DER POEL !





Alors qu'il fonce vers le titre, le Néerlandais chute dans un virage mais repart aussitôt ! Il a toujours 30 secondes d'avance.





Suivez le direct : https://t.co/S58fLKvCiK pic.twitter.com/JviohvBDZr — francetvsport (@francetvsport) August 6, 2023

Malgré cet incident, le quintuple champion du monde de cyclo-cross, au-dessus du lot ce dimanche, a vécu sur son avance, savourant même son triomphe au passage sur la ligne.

Le début de journée a été perturbé par des manifestants présents sur la route des coureurs. Les organisateurs ont neutralisé l’épreuve pendant presque une heure.

Seuls 51 coureurs ont terminé la course, longue de 271 kilomètres.