JO de Paris : l'épreuve test de nage en eau libre dans la Seine annulée, en raison de la pollution de l'eau

Alors que la première journée initialement prévue ce samedi 5 août avait déjà été reportée au dimanche 6 août, les organisateurs ont annoncé l'annulation de l'épreuve de nage en eau libre dans la Seine, un test clef à moins d'un an des JO de Paris 2024.

Une question de sécurité. Alors que la première journée initialement prévue ce samedi 5 août avait déjà été reportée au dimanche 6 août, les organisateurs ont annoncé l'annulation de l'épreuve de nage en eau libre dans la Seine, un test clef à moins d'un an des JO de Paris 2024, en raison de la pollution de l'eau. L'information est tombée dans la nuit du dimanche 6 août, via un communiqué, tandis qu'un point-presse doit se tenir dans la matinée en présence des représentants et organisateurs de l’événement avorté.

«Suite aux récentes précipitations supérieures à la moyenne à Paris, la qualité de l’eau de la Seine est restée inférieure aux normes acceptables pour la protection de la santé des nageurs. Par conséquent, World Aquatics, en consultation avec les autorités de santé publique et les partenaires de prestation d’événements, a annulé la Coupe du monde de natation en eau libre prévue ce week-end», ont écrit les organisateurs, qui ont rapidement prévenu tous les acteurs mobilisés sur l’événement à l'instar des sauveteurs-secouristes de la FFSS.

«World Aquatics est déçu que la qualité de l’eau de la Seine ait entraîné l’annulation de la Coupe du monde de natation en eau libre, mais la santé de nos athlètes doit toujours être notre priorité absolue», a déclaré le président de son président, Husain Al-Musallam, qui a souhaité la mise en place «de travaux supplémentaires, nécessaires avec Paris 2024, et que les autorités locales puissent s’assurer que des plans d’urgence robustes soient en place pour l’année prochaine».

Da son côté, la nageuse de l’équipe de France Caroline Jouisse a fait part de sa tristesse suite à l'annulation. «Le fait de nager en France dans la Seine à un an des Jeux Olympiques c’était une belle opportunité pour prendre des repères dans l’optique de performer aux Jeux mais je suis malgré tout contente que tous les moyens aient été mis en place. Jusqu’au dernier moment et encore ce matin à 4h ils ont fait des prélèvements, ils ont fait le maximum pour nous permettre de nager et ça c’est top. C’était super de se rendre sur le site de la course, de voir tout le parcours installé ça permettait de se projeter donc c’était génial. C’est, je pense, l’un des plus beaux lieux de course dans le monde», a-t-elle indiqué.