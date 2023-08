MotoGP : Espargaro s'impose en Grande-Bretagne, Bagnaia conforte sa place de leader

Aleix Espargaro a remporté ce dimanche 6 août le Grand Prix MotoGP de Grande-Bretagne. L'Espagnol a devancé l'Italien Francesco Bagnaia, qui reste en tête du championnat.

Passé entre les gouttes du capricieux ciel anglais, l'Espagnol Aleix Espargaro (Aprilia) a remporté dimanche le Grand Prix de Grande-Bretagne en MotoGP devant le leader au championnat Francesco Bagnaia (Ducati), deuxième et qui accroît son avance au classement général.

Sur le tracé de Silverstone, Espargaro, parti d'une modeste 12e place sur la grille, a pris l'avantage sur Bagnaia dans le dernier tour et signe en Angleterre son deuxième succès en catégorie reine.

Aleix Espargaro s'impose à Silverstone !





Et quel dépassement de l'Espagnol sur Bagnaia dans ce dernier tour ! #BritishGP | #MotoGP pic.twitter.com/YGcdPWVczx — CANAL+ MotoGP™ (@CanalplusMotoGP) August 6, 2023

Grâce à sa victoire, Espargaro remonte à la sixième place au championnat, à 107 points de Bagnaia qui, lui, s'est satisfait de sa deuxième place, «un excellent résultat» pour le champion en titre au lendemain de sa contre-performance sur le sprint (il avait terminé 14e).

Le Sud-Africain Brad Binder (KTM) complète le Top 3 de la neuvième manche (sur 20) de la saison.

Au championnat, Bagnaia (214 points) compte désormais 41 unités d'avance sur son nouveau dauphin, l'Espagnol Jorge Martin (Ducati-Pramac - 173 pts), sixième dimanche. Contraint d'abandonner à cause d'une chute, Marco Bezzecchi (Ducati-VR46), deuxième du classement général samedi soir, rétrograde à la troisième place, à 47 points de son compatriote italien (167 pts).

Quartararo s'accroche

Parti 22e et dernier sur la grille de départ -- son pire résultat en qualifications depuis ses débuts en MotoGP en 2019 -–, Fabio Quartararo a progressivement remonté la concurrence dimanche. A l'issue du premier tour, il était déjà 15e et a poursuivi son ascension jusqu'à la septième place.

Mais à cause d'un accrochage avec l'Italien Luca Marini (Ducati-VR46) dans lequel il perd son carénage avant, le Français a dû rentrer au garage pour changer de moto, perdant de précieuses secondes... et des places. Le pilote Yamaha termine finalement 15e et repart de Grande-Bretagne avec un point.

L'autre Français de la grille Johann Zarco (Ducati-Pramac), parti neuvième, termine à cette même position.