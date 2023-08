France-Maroc, Coupe du monde féminine : ces joueuses marocaines qui jouent en France

L’équipe de France affrontera le Maroc, ce mardi 8 août, en huitièmes de finale de la Coupe du monde féminine de football 2023. Une rencontre particulière, mais surtout des retrouvailles entre joueuses rivales, et parfois coéquipières, dans l’Hexagone.

C’est l’une des affiches surprises des huitièmes de finale de la Coupe du monde féminine 2023. La France et le Maroc se feront face ce mardi 8 août, à Adelaïde, en Australie. Une rencontre importante pour les Bleues d’Hervé Renard, mais également pour plusieurs joueuses de la sélection marocaine, évoluant dans l’Hexagone.

Nesryne El Chad (lille)

Native de Saint-Etienne, Nesryne El Chad a fait ses débuts au centre de formation des Verts, dès l’âge de 11 ans. Elle a intégré progressivement l’effectif féminin de l’ASSE, passant notamment par les U19, avant de disputer son premier match avec le groupe professionnel dans un derby du Rhône face à l’ogre lyonnais. Elle évolue du côté de Lille depuis la saison 2022/2023, où elle a inscrit son premier but chez les professionnelles en deuxième division. Une saison marquante pour celle qui évolue au poste de défenseure, puisque le LOSC a assuré sa promotion en D1 Arkéma pour la saison 2023/2024.

Côté international, Nesryne El Chad a connu ses premiers appels avec le Maroc avec le groupe des moins de 20 ans, en 2020.

Sarah Kassi (Fleury)

La benjamine des Lionnes de l’Atlas. Née en 2003, Sarah Kassi a fait ses gammes à la section féminine du VGA Saint-Maur, dans son Val-de-Marne natal, en passant par la deuxième division. Après plusieurs saisons, marquées par un premier but chez les professionnelles en 2019 et une interruption du championnat en raison du Covid-19, la milieu de terrain a quitté Saint-Maur et la deuxième division pour le FC Fleury 91 en l’élite du football féminin en 2021. Un transfert réussi pour l’internationale marocaine, qui a réalisé de belles épopées en Coupe de France, avec deux demi-finales.

En sélection nationale, Sarah Kassi a évolué chez les Bleues depuis les moins de 16 ans, avant de finalement opter pour la sélection marocaine quelque temps avant la Coupe du monde féminine.

Salma Amani (Metz)

Une des cadres de la sélection de Reynald Pedros. Née en 1989 à Rabat, au Maroc, Salma Amani a grandi dès l’âge de 8 mois à Brest. Elle a effectué sa formation sportive en Bretagne, passant par le SC Brest 2, l’AS Brestoise puis le FC Lorient, entre 1994 et 2005. La milieu de terrain a décidé de rejoindre l’INF Clairefontaine pour ses débuts professionnels en 2005, avant de passer par le Stade Briochin, entre 2007 et 2011, puis de devenir une figure majeure de l’En Avant Guingamp dans les années 2010. Au sein de la formation bretonne, Salma Amani a disputé plus de 120 rencontres, avec 37 buts inscrits. A l’issue de son passage à Guingamp, elle a fini par rejoindre le FC Fleury 91 pendant deux saisons, avant de changer de club tous les ans : Issy, Dijon, Saint-Malo, Metz….

Malgré un passage chez les moins de 17 ans et une participation aux Jeux mondiaux militaires, Salma Amani a décidé de rejoindre la sélection marocaine en 2012.

Kenza Chapelle (Nantes)

Originaire de Montreuil, en Seine-Saint-Denis, Kenza Chapelle a fait ses premiers pas dans le monde du football au sein des effectifs masculins du FC Romainville jusqu’à l’âge de 15 ans, avant de déménager en Corse. Sur l’Île de Beauté, elle a alterné entre le Gallia Lucciana et l’AC Ajaccio, avant de faire ses débuts chez les professionnelles au VGA Saint-Maur en 2018, tout comme Sarah Kassi. Malgré son jeune âge, l’attaquante a montré son talent avec 9 buts en 29 rencontres entre 2018 et 2020, avant de partir chez un rival régional : le FC Fleury 91. Un transfert dans un club de première division, où la concurrence est rude, ce qui l'a poussée à rejoindre le FC Nantes sous la forme d’un prêt en deuxième division.

Malgré trois buts en 15 rencontres en tant que titulaire, l’attaquante marocaine, qui a effectué ses classes dans les catégories jeunes des Bleues, n'est pas parvenue pas à maintenir le FC Nantes en deuxième division.

Inès Arouaissa (Cannes)

Gardienne de but, Inès Arouaissa a effectué sa formation dans le sud de la France, avant de passer par l’Olympique de Marseille entre 2016 et 2021. La native de Dijon a finalement rejoint l’AS Cannes, qui évolue dans l’élite féminine, en 2022. Un transfert réussi pour la gardienne puisqu’elle a permis à la formation cannoise de monter en troisième division, avec 13 matchs sans encaisser de buts en 21 rencontres.

Côté Lionnes de l’Atlas, elle a honoré sa première et unique sélection en 2021, face au Mali.