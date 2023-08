Cyclisme : Federico Bahamontes, premier Espagnol à remporter le Tour de France, est décédé à 95 ans

Grimpeur de légende et vainqueur du Tour de France en 1959, l’Espagnol Federico Bahamontes s’est éteint ce mardi 8 août à l’âge de 95 ans, a annoncé sa famille.

Il était le patron des montagnes durant les années 1950 et 1960. Federico Bahamontes, vainqueur du Tour de France 1959 et plus âgé des anciens vainqueurs de la Grande Boucle depuis 2017, est décédé ce mardi 8 août à l’âge de 95 ans.

Un piètre descendeur

L’Espagnol, né en 1928 dans la province de Tolède, avait effectué ses débuts professionnels dans le monde du cyclisme en 1954, remportant sa première course, la course de côte de Mont Agel, dès le premier essai. Des débuts prometteurs qui ont mis en avant sa capacité à dominer la montagne. Le natif de Tolède avait participé, cette année-là, à son premier Tour de France, où il avait remporté le classement de la montagne, comme il le fera de nouveau en 1958, 1959, 1962, 1963 et 1964.

C’est en 1959 qu’il est définitivement entré dans la légende du Tour de France, en s’y imposant devant Henry Anglade et Jacques Anquetil. Son unique sacre sur un grand tour, un an après son titre de champion d’Espagne.

Malgré son talent exceptionnel pour les ascensions, Federico Bahamontes était limité par ses piètres talents de descendeur à une époque où les arrivées au sommet étaient moins fréquentes. Cela ne l’a tout de même pas empêché de remporter 11 étapes de montagne sur le Tour de France, la Vuelta et le Giro, ainsi que 74 victoires sur l’ensemble de sa carrière. «S'il était né vingt ans plus tard, il aurait doublé son score», estimait Pierre Chany, le journaliste de référence de l'époque.

Une légende honorée par le monde du cyclisme

Après une carrière achevée en 1965, Federico Bahamontes était resté proche du cyclisme, en devenant directeur d’équipe, puis directeur de la Vuelta à Tolède, en tenant également un magasin de vélos.

Depuis l’annonce du décès de l’«Aigle de Tolède», les hommages du monde du cyclisme affluent sur les réseaux sociaux. «Légende de notre sport, il a été le premier Espagnol à remporter le Tour de France, un événement qui l'a également consacré comme l'un des meilleurs grimpeurs de l'histoire», a déclaré la Fédération espagnole de cyclisme dans un message publié sur Twitter, désormais rebaptisé X.

Federico Martín Bahamontes ha fallecido hoy a los 95 años de edad.





Leyenda de nuestro deporte, fue el primer español en conquistar el Tour de Francia, prueba que además le consagró como uno de los mejores escaladores de la historia.





Un pionero, un ciclista único. DEP. pic.twitter.com/GFVFKnVGqe — Real Federación Española de Ciclismo (@RFECiclismo) August 8, 2023

«C'est avec une profonde tristesse que nous pleurons la perte de Federico Martín Bahamontes, l'Aigle de Tolède, une référence du sport qui a porté le nom de notre ville au plus haut», a également déclaré Carlos Velázquez, maire de la commune, sur son compte Twitter.