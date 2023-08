Panathinaïkos-OM, 3e tour préliminaire de Ligue des champions : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

L'Olympique de Marseille se déplacera en Grèce pour y affronter le Panathinaïkos ce mercredi 9 août, pour le match aller du 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions. Voici à quelle heure et sur quelle chaîne suivre la rencontre.

Les choses sérieuses commencent. Après sa série de quatre matchs amicaux (victoires face à Nîmes et Waalwijk sur les scores de 2-0 et 1-0 et défaites face à Eupen et Leverkusen 0-1 et 1-2), l'Olympique de Marseille va jouer son premier match officiel de la saison face aux Grecs du Panathinaïkos, pour le compte du 3e tour préliminaire de la Ligue des champions.

Les joueurs de Marcelino vont se déplacer sur la pelouse de l'Apostolos Nikolaidis Stadium, sous une ambiance de feu. Le technicien espagnol pourra compter sur son équipe au complet pour ce déplacement qui s'annonce périlleux.

PROGRAMME TV

3e tour préliminaire de la Ligue des Champions

Mercredi 9 août

20h sur W9