Coupe du monde de basket 2023 : les 5 stars à ne pas manquer pendant la compétition

Le coup d’envoi de la Coupe du monde de basketball 2023 sera donné le 25 août prochain, aux Philippines, au Japon, et en Indonésie. Jusqu’au 10 septembre, 32 sélections nationales vont se disputer le titre. Et voici les 5 stars incontournables à suivre durant la compétition.

Ils vont illuminer le tournoi de leur talent. La Coupe du monde FIBA 2023, organisée conjointement par les Philippines, le Japon, et l’Indonésie, accueillera 32 équipes entre le 25 août et le 10 septembre prochain, pour déterminer le pays qui succédera à l’Espagne sur la plus haute marche du podium. Si de nombreuses stars sont absentes de la compétition – notamment Joel Embiid (qui n’a toujours pas choisi s’il voulait jouer pour la France ou la Team USA), Nikola Jokic, ou encore Victor Wembanyama – les fans savent que certains joueurs ne manqueront pas l’opportunité de faire l’étalage de leur talent. Voici les 5 stars incontournables de cette Coupe du monde.

Luka Doncic – Slovénie

C’est LA star de ce tournoi. Que ce soit en NBA ou dans les compétitions internationales, Luka Doncic se révèle être un cauchemar absolu pour ses adversaires dès qu’il met un pied sur le parquet. En match de préparation face au Monténégro début août, le magicien slovène a planté un triple-double irréel pour donner la victoire aux siens (104-100) : 34 points, 13 rebonds et 14 passes.

Luka Doncic est ce qu’on appelle un «talent générationnel», et sa progression est loin d’être terminée à seulement 24 ans. Un joyau de la balle orange qui n’a pas fini de nous éblouir.

Rudy Gobert – France

Triplement couronné meilleur défenseur de la NBA dans sa carrière, Rudy Gobert s’est imposé comme une des pièces maîtresses de l’équipe de France depuis sa première sélection en 2014. Le jeu du pivot français n’est pas le plus raffiné, ni le plus beau à regarder, on vous l’accorde. Mais la tour de contrôle tricolore est un monstre d’efficacité sur le terrain.

Les joueurs adverses sont obligés de modifier la façon de jouer en raison de sa présence intimidante dans la raquette. Après le bronze en 2019 à la Coupe du monde, et l’argent aux JO de Tokyo en 2021, Rudy Gobert rêve cette fois d’obtenir l’or. Un objectif largement à la portée de la sélection française, en grande partie grâce à lui.

Anthony Edwards – USA

Le grand public n’a pas encore entendu parler d’Anthony Edwards. Mais les fans NBA savent que la jeune star des Timberwolves de Minnesota – où il évolue avec Rudy Gobert – est un diamant brut qui ne demande qu’à être taillé. Sans jamais forcer son talent, il s’est imposé comme l’option numéro 1 de la Team USA lors des matches de préparation.

Le potentiel d’Anthony Edwards donne le tournis quand on regarde sa courbe de progression depuis son entrée en NBA en 2020. À seulement 22 ans, il pourrait marquer les esprits lors de cette Coupe du monde. Et signaler au monde entier qu’il faudra compter sur lui à l’avenir.

Shai Gilgeous-Alexander – Canada

Le bijou du Thunder d’Oklahoma City. Shai Gilgeous-Alexander est le leader d’une équipe du Canada qui a fière allure sur le papier, avec des joueurs de talents tels que Jamal Murray, champion avec les Nuggets de Denver en juin dernier, R.J Barrett, Dillon Brooks ou encore son coéquipier Lu Dort.

On a hâte de voir comment Shai Gilgeous-Alexander va adapter son jeu aux règles FIBA, et s’il trouvera le moyen d’être aussi redoutable que sur les parquets NBA. Si c’est le cas, le meneur de jeu canadien va sans aucun doute régaler les fans de sa maestria.

Lauri Markkanen – Finlande

Avant de signer son incroyable saison sous le maillot du Jazz d’Utah en NBA la saison passée – ce qui lui a valu d’obtenir le trophée de la Meilleure progression de l’année – Lauri Markkanen avait utilisé l’Eurobasket 2022 pour rappeler au monde entier qu’il était un joueur de talent, avec 43 points inscrits en 8e de finale face à la Croatie.

Située dans le Groupe E avec l’Allemagne (où Franz Wagner sera à suivre également), l’Australie, et le Japon, la Finlande pourra compter sur le talent de l’ailier pour espérer se qualifier pour les phases finales.

Bonus : Giannis Antetokounmpo – Grèce

L’incertitude règne toujours autour de la participation de Giannis Antetokounmpo au Mondial. Opéré du genou en juillet, il est toujours aux États-Unis, où une série de tests doivent être menés afin de déterminer s’il sera en mesure, ou non, de rejoindre la sélection Grecque qui se trouve dans le Groupe C avec Team USA, la Nouvelle-Zélande et la Jordanie. Double MVP en NBA, champion avec les Bucks de Milwaukee en 2021, Giannis Antetokounmpo est une des plus grandes stars du basket international.