Kylian Mbappé : réintégré en équipe première, l’attaquant français va-t-il prolonger au PSG ?

Ecarté du groupe du PSG depuis juillet dernier pour avoir fait part de son refus d’activer une troisième saison optionnelle dans son contrat, Kylian Mbappé a fait son retour à l’entraînement avec l'équipe première ce dimanche 13 août.

La fin du feuilleton de l'été ? Alors que le bras de fer entre les dirigeants du PSG et l’international tricolore a été lancé il y a plusieurs semaines, Kylian Mbappé a fait son retour à l’entraînement avec l’équipe première ce dimanche.

Le club de la capitale a confirmé cette décision dans un communiqué relayé ce dimanche. «Après des discussions très constructives et positives entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé avant le match PSG-Lorient, le joueur a été réintégré dans l'équipe première d'entraînement ce matin», a assuré par écrit la formation championne de France en titre.

Pour rappel, le PSG avait mis de côté son buteur en juillet dernier en raison d’un refus notifié par le joueur d’activer une troisième saison optionnelle dans son contrat. L’ancien ailier de Monaco n’a jamais caché son ambition de rejoindre le club de ses rêves, le Real Madrid, dans les prochaines années. Pour la direction du PSG, il était néanmoins impossible de le laisser partir libre chez les Merengues à la fin de son contrat, le 30 juin 2024.

Afin de le contraindre à activer l’option d’une année de contrat supplémentaire, les dirigeants parisiens ont pris la décision de ne pas le convoquer lors de la tournée de présaison du PSG en Asie, ainsi que lors de la première journée de Ligue 1 ce samedi contre Lorient (0-0).

Un mercato d'été conforme aux demandes de Kylian Mbappé

Pour convaincre son attaquant vedette de prolonger l’aventure à Paris d’une saison supplémentaire, avant un départ vers le Real à l’été 2024 contre une indemnité de transfert, le PSG a réalisé un mercato estival conforme aux demandes de sa star.

La formation entraînée par Luis Enrique a tenu les promesses faites à Kylian Mbappé au printemps 2022 en faisant signer cet été des joueurs français (Dembélé, Hernandez), en arrêtant de recruter des grands noms et en attirant un coach de renom. Le départ de Lionel Messi, et ceux annoncés de Neymar et Verratti avant la fin du mercato estival, devraient acter une nouvelle ère au PSG.

Est-ce suffisant pour faire pencher la balance dans le dossier Mbappé ? La réponse devrait intervenir dans les prochaines semaines et ainsi mettre fin à un long feuilleton estival, appelé à reprendre de plus bel dès l’été prochain.