Dimitri Payet : l'incroyable accueil reçu par le Français à son arrivée à l'aéroport au Brésil (vidéo)

Nouveau numéro 10 du club de Vasco de Gama (Brésil), le Français Dimitri Payet a reçu un accueil digne de ce nom à son arrivée à l'aéroport.

Une ambiance digne du Vélodrome. À son arrivée à l'aéroport ce mercredi, l'international français Dimitri Payet a reçu un accueil pour le moins chaleureux. L'ancien olympien a été accueilli par des supporters survoltés de son nouveau club, Vasco de Gama.

Vasco da Gama fans going crazy for new signing Dimitri Payet as free agent from OM





Background story: agent who brought is Túlio de Melo, former Brazilian striker who was Payet’s teammate at Lille. pic.twitter.com/aLhLiJoBaU

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 16, 2023