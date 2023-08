MMA : la terrible blessure d’un combattant russe qui se casse la jambe en plein combat (vidéo)

Lors d’un combat de MMA en Russie, vendredi dernier, Grigoriy Ponomarev, qui était opposé à son compatriote Mukhamad Vakhaev, s’est brisé la jambe.

Des images terribles. Opposé, vendredi dernier, à Mukhamad Vakhaev en Russie, Grigoriy Ponomarev n’a pu défendre ses chances lors de 161e édition de l’Absolute Championship Akhmat. Le combattant de MMA s’est cassé la jambe seulement 40 secondes après le début du combat entre les deux poids lourds. S’il a parfaitement commencé, en prenant le dessus sur son adversaire, il a été repoussé par ce dernier pour se défaire de son emprise.

Mais en tentant de reprendre appui sur sa jambe gauche, celle-ci s’est dérobée sous son poids et s’est brisée. Allongé au milieu de la cage, Grigoriy Ponomarev s’est immédiatement tenu la jambe et tordu de douleur avant que l’arbitre ne mette un terme au combat. Attention les images de la blessure peuvent choquer.

I'm warning you now. This is a horrible, potential career ending injury.





Grigoriy Ponomarev destroys his leg/knee/everything at ACA 161. Wait for the replay pic.twitter.com/JTN4oAdrYH

— caposa (@Grabaka_Hitman) August 11, 2023