«Il faudra réfléchir à l’opportunité d’accepter ces offres si cela m’arrive» : Antoine Griezmann ne ferme pas la porte à l’Arabie saoudite

S’il n’a pas l’intention de quitter l’Atlético de Madrid dans l’immédiat, Antoine Griezmann pourrait se laisser tenter par l’aventure en Arabie saoudite en cas d’offre très intéressante.

En quelques mois, l’Arabie saoudite a bouleversé le monde du football. Avec ses moyens illimités, le riche pays du Golfe est parvenu a attiré dans son championnat de nombreuses stars du ballon rond comme Cristiano Ronaldo, Karim Benzema ou encore Neymar. Et ce n’est pas fini. D’autres joueurs pourraient se laisser tenter en cas d’offre très intéressante. C’est le cas d’Antoine Griezmann.

Sous contrat à l'Atlético jusqu'en 2026

Le Français n’a pas l’intention de quitter l’Atlético de Madrid, mais il pourrait être amené à réfléchir et se laisser tenter si une proposition impossible à refuser lui était soumise. Comme ont pu le faire les joueurs qui ont choisi de rejoindre la Saudi Pro League.

«C’est au cas par cas. Au-delà des projets sportifs, un joueur a une durée de 12 ou 13 ans si tout se passe bien. A 35 ans, le football s’arrête. Il faudra réfléchir à l’opportunité d’accepter ces offres si cela m’arrive un jour. Maintenant, je profite d’être à l’Atlético, les chiffres en Arabie saoudite sont très très importants et ils peuvent changer la vie de votre famille», a-t-il confié à ESPN.

Agé de 32 ans, Antoine Griezmann, qui est sous contrat avec les Colchoneros jusqu’en juin 2026, reste néanmoins davantage attiré par les Etats-Unis et la Major League Soccer comme il l’a rappelé. «J’ai toujours dit que mon objectif était de finir là-bas parce que j’aime les sports américains et que j’ai envie de profiter tout en restant compétitif», a-t-il déclaré. Mais avant de quitter l’Espagne, il est déterminé à «continuer à écrire l’histoire et gagner des titres à l’Atlético».