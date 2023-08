Joueur UEFA : voici les trois nommés pour remporter le titre

L’UEFA a révélé, ce jeudi, les trois finalistes nommés pour remporter le titre de joueur de la saison 2022-2023. Le gagnant sera connu le 31 août prochain en marge du tirage au sort de la phase de poules de la Ligue des champions.

Qui succédera à Karim Benzema ? L’UEFA a dévoilé, ce jeudi, l’identité des trois finalistes nommés pour remporter le titre de meilleur joueur de la saison 2022-2023. Et les trois heureux élus sont Lionel Messi, vainqueur de la Coupe du monde avec l’Argentine et de la Ligue 1 avec le PSG, Kevin de Bruyne et Erling Haaland, principaux artisans du triplé Premier League, Coupe d’Angleterre et Ligue des champions réalisé par Manchester City. Le grand gagnant sera connu le jeudi 31 août prochain en marge du tirage au sort de la phase de poules de la Ligue des champions.

NOMINEES: UEFA Men's Player of the Year 2022/23





Kevin De Bruyne



Erling Haaland



Lionel Messi





All #UEFAawards winners will be announced at the #UCLdraw on 31 August. — UEFA (@UEFA) August 17, 2023

L’instance européenne a également révélé le top 10. Kylian Mbappé pointe en 6e position derrière Ilkay Gündogan et Rodri. L’attaquant du PSG devance Luka Modric, Marcelo Brozovic, Declan Rice et Alexis Mac Allister.

Du côté des entraîneurs, Pep Guardiola, nommé avec Simone Inzaghi qui a emmené l’Inter Milan en finale de la Ligue des champions et Luciano Spaletti sacré champion d’Italie avec Naples, est le grand favori pour se voir décerner la récompense.