Ligue 1 : pourquoi le coup d’envoi de la rencontre entre Lyon et Montpellier a-t-il été décalé ?

Initialement programmé ce samedi à 17h, au Groupama Stadium, le coup d’envoi de la rencontre entre Lyon et Montpellier, comptant pour la 2e journée de Ligue 1, a été décalé de deux heures par la Ligue de football professionnel.

Changement de programme pour le match entre Lyon et Montpellier. Le coup d’envoi de la rencontre, comptant pour la 2e journée de Ligue 1, était initialement programmé ce samedi à 17h au Groupama Stadium. Mais il a été repoussé de deux heures, ce jeudi, par la Ligue de football professionnel et sera finalement donné à 19h. Cette décision a été prise «en raison de l’alerte canicule dans le département du Rhône et des prévisions de très fortes chaleurs», a indiqué la LFP.

OL - Montpellier : coup d'envoi décalé à 19h00





Nos retrouvailles au Groupama Stadium décalées de quelques heures — Olympique Lyonnais (@OL) August 17, 2023

Alors qu’une canicule est attendue sur l’ensemble de la France, les températures devraient flirter avec les 40°C à Lyon tout au long du week-end et au moins jusqu’à jeudi prochain, selon les dernières prévisions météorologiques. Et d’autres rencontres pourraient être concernées et voir leur coup d’envoi décalé.

En conférence de presse, Laurent Blanc et Maxence Caqueret s’étaient montrés inquiets face à ces fortes chaleurs. «La chaleur nous fatigue énormément, sur l’aspect musculaire c’est dangereux, a déclaré le milieu de terrain lyonnais. Ce serait bien qu’on nous écoute. (…) Ce serait mieux de jouer un peu plus tard plutôt que sous la canicule, surtout quand on le sait à l’avance». L’international Espoirs et son entraîneur ont finalement été entendus.