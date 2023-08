Masters 1000 de Cincinnati : quel est le bilan de Gaël Monfils face à Novak Djokovic ?

Gaël Monfils va affronter, dans la nuit de jeudi à vendredi, Novak Djokovic, en 8e de finale du Masters 1000 de Cincinnati (Etats-Unis) pour la 19e fois de sa carrière.

Un classique du tennis. Gaël Monfils va retrouver, dans la nuit de jeudi à vendredi, en 8e de finale du Masters 1000 de Cincinnati (Etats-Unis), une vielle connaissance avec Novak Djokovic.

Tous deux âgés de 36 ans et présents sur le circuit depuis de longues années, les deux joueurs vont s’affronter pour la 19e fois de leur carrière. «Ce sera une bataille de vétérans», a lâché dans un sourire le Serbe, qui a profité de l’abandon de l’Espagnol Alejandro Davidovich Fokina au tour précédent.

18 défaites en autant de rencontres

Mais Gaël Monfils ne garde pas forcément de bons souvenirs de ses confrontations face à l’homme vainqueur de 23 titres en Grand Chelem. Car il n’est jamais parvenu à faire tomber l’actuel n°2 mondial avec un bilan de 18 défaites en autant de rencontres.

Le dernier revers remonte à mai 2022 au 2e tour du Masters 1000 de Madrid (6-3, 6-2). Le Français parviendra-t-il enfin à prendre le dessus sur Novak Djokovic ? Son début de tournoi sur le sol américain donne quelques raisons d’y croire.

1/8 DE FINALE - MASTERS 1000 CINCINNATI





MONFILS DJOKOVIC





Tout est possible. pic.twitter.com/fOiRNYS572 — Univers Tennis (@UniversTennis) August 17, 2023

Après avoir atteint les quarts de finale à Toronto (Canada), où il a notamment battu Stefanos Tsispas (4e mondial) avant d’être éliminé par le futur vainqueur du tournoi Jannik Sinner, il a enchaîné en sortant le Britannique Cameron Norrie (15e mondial) lors de son entrée en lice puis l’Australien Alex De Minaur (12e mondial).

Malgré encore des incertitudes sur son état physique, en raison de douleurs au mollet, Gaël Monfils, actuellement 211e joueur mondial, entrera sur le court en pleine confiance. Et avec le respect de son adversaire.

«Gaël est un homme extraordinaire, je le respecte et je l’aime vraiment. Il apporte tellement de joie aux fans (...). C’est le joueur le plus charismatique que nous ayons eu au cours des deux dernières décennies», a déclaré Novak Djokovic. Et sûrement l’un des plus spectaculaires et imprévisibles. De quoi promettre une nouvelle lutte de haute-volée.