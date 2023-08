PSG : Ousmane Dembélé aurait récupéré le numéro 10 de Neymar

Ousmane Dembélé, qui avait été présenté avec le numéro 23 à son arrivée au PSG, aurait récupéré le numéro 10 laissé libre depuis le départ de Neymar à Al-Hilal (Arabie Saoudite).

Quel numéro portera Ousmane Dembélé cette saison au PSG ? Au moment de son arrivée dans la capitale, le champion de France avait indiqué que l’ancien barcelonais devrait porter le numéro 23. Sauf que depuis sa signature, Neymar est parti du côté de l’Arabie Saoudite et d’Al-Hilal, après six saisons passées à Paris. Et le Brésilien a laissé libre son numéro 10.

Et il aurait été récupéré par «Dembouz». C’est en tout cas ce que laisse penser la boutique en ligne du club parisien. Il est en effet possible de se procurer un maillot au nom de l’ancien rennais floqué avec le numéro 10.