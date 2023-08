NBA : les 10 matchs incontournables du lancement de la saison 2023/2024

Le calendrier de la NBA vient d’être publié pour la saison 2023/2024. Les débuts de Victor Wembanyama sous le maillot des Spurs, les retrouvailles entre les deux finalistes, ou les premiers pas de Chris Paul avec les Warriors, voici les 10 affiches incontournables lors du lancement.

À vos agendas. La NBA vient de publier le calendrier officiel de la saison 2023/2024, dont le coup d’envoi sera donné le 24 octobre prochain. Les internautes qui souhaitent le découvrir en intégralité peuvent cliquer sur les liens ci-dessous :

The NBA today released its complete game schedule for the 2023-24 regular season.





Schedule by day: https://t.co/xbV9h7p4pT





Schedule by team: https://t.co/DpwzhGB94u





Press release: https://t.co/8Buebtuwr9 pic.twitter.com/RgEsqhuX88 — NBA Communications (@NBAPR) August 17, 2023

Sans transition, voici les 10 matches à ne surtout pas manquer pour ce début de saison riche en confrontations de premier choix.

Los Angeles Lakers v. Denver Nuggets – 24 octobre

Éliminés en quatre matches secs en finale de la conférence Ouest contre les Nuggets de Denver, les Lakers de Los Angeles débutent la nouvelle saison en altitude sur le parquet des champions en titre. LeBron James, qui entame sa 21e saison en carrière, et Anthony Davis, auront à cœur d’intégrer les nouvelles recrues que sont Gabe Vincent, Cam Reddish, Jaxson Hayes ou encore Taurean Prince à un collectif capable de faire de la franchise californienne un sérieux prétendant au titre.

Du côté des Nuggets, l’heure sera à la célébration du premier titre de l’histoire de la franchise obtenu grâce aux performances exemplaires de Nikola Jokic et Jamal Murray en playoffs la saison passée. Denver a enregistré le départ de joueurs clefs, notamment Bruce Brown et Jeff Green, et espère voir les jeunes talents de son effectif, principalement Christian Braun et Peyton Watson, prendre la relève.

Golden State Warriors v. Phoenix Suns – 24 octobre

Croyez-le ou non, cette rencontre verra Kevin Durant jouer devant les fans des Warriors pour la première fois depuis son départ à Brooklyn lors de l’intersaison en 2019. Désormais aux Suns, où il évolue avec Devin Booker, et la nouvelle recrue de l’été, Bradley Beal, l’ailier espère renouer avec le succès qu’il a connu quand il évoluait sous le maillot des Warriors où il a remporté deux titres.

À San Francisco, Stephen Curry, Klay Thompson, et Draymond Green constituent, encore et toujours, la colonne vertébrale de la franchise. Cette saison, énormément d’espoirs seront investis dans Jonathan Kuminga, dont l’évolution pourrait permettre à l’équipe de se positionner de manière incontestable parmi l’élite de la NBA. Mais c’est sans nul doute l’arrivée de Chris Paul, qui fera ses débuts sous ses nouvelles couleurs, qui sera l’événement de la soirée.

San Antonio Spurs v. Dallas Mavericks – 25 octobre

Cocorico ! Victor Wembanyama s’est mis à l’écart de l’équipe de France de basketball pendant le Mondial pour préparer au mieux sa saison de rookie avec les Spurs de San Antonio. Joueur très attendu outre-Atlantique, le phénomène tricolore aura l’occasion d’inscrire le premier panier d’une carrière qu’on lui souhaite longue face aux Mavericks de Dallas lors de ce duel texan.

En face, c’est un autre phénomène qui sera opposé à lui, le Slovène Luka Doncic qui, à en croire ses performances pendant les matches préparatoires de la Coupe du monde, a travaillé d’arrache-pied pour se présenter dans la meilleure forme possible dès le début de la saison. Son association avec Kyrie Irving, arrivé en cours de saison l’an passé, sera à nouveau scrutée par tous les fans.

Portland TrailBlazers v. Los Angeles Clippers – 25 octobre

À l’heure d’écrire ses lignes, les Blazers n’ont toujours pas transféré leur star, Damian Lillard, malgré le fait que ce dernier ait demandé à partir. Le meneur de jeu espérait être envoyé au Heat de Miami. Ce que Portland s’est, pour le moment, refusé à faire en raison de la faible contrepartie proposée par la franchise floridienne. Les fans des Blazers seront toutefois excités à l’idée d’assister aux débuts de Scoot Henderson, annoncé comme le digne successeur de Damian Lillard à la tête de l'équipe.

Du côté des Clippers, une nouvelle saison commence pour Kawhi Leonard et Paul George. Leur association à l’été 2019 avait suscité l’excitation de fans rêvant de voir l'équipe remporter le premier titre de son histoire. Mais les blessures, parmi d’autres événements, sont venus contrarier leurs plans. Aujourd’hui, ils sont présentés comme la destination souhaitée par James Harden (plus à ce sujet ci-dessous), qui a fait clairement comprendre son désir de quitter les Sixers pendant l'été. Aucun transfert ne semble se profiler dans l’immédiat cependant.

Memphis Grizzlies v. New Orleans Pelicans – 25 octobre

Lors de la Draft 2019, Zion Williamson et Ja Morant débarquaient ensemble dans la ligue, le premier aux Pelicans, le second aux Grizzlies. Très vite, ces deux jeunes talents sont devenus des joueurs incontournables de la ligue… jusqu’à ce que les pépins extra-sportifs viennent gâcher la fête. Zion Williamson semble incapable de rester en bonne santé plus qu’une poignée de matchs par saison, et il existe désormais un sérieux doute sur le fait qu’il puisse un jour réaliser une saison intégrale en raison de son physique atypique (1,98 mètres pour 130 kilos).

Pour Ja Morant, ce sont plusieurs vidéos de lui publiées sur les réseaux sociaux avec une arme à feu à la main qui ont court-circuité son début de carrière à Memphis. La franchise débutera la saison prochaine sans lui après sa suspension pour 25 matchs en juin dernier. Ce sera toutefois une opportunité pour les fans de voir évoluer Marcus Smart, ancien défenseur de l’année avec les Celtics de Boston, aux côtés du joueur élu meilleur défenseur l'an dernier, Jaren Jackson Jr. et d’un effectif qui reste un des plus prometteurs de toute la ligue.

Philadelphie Sixers v. Milwaukee Bucks – 26 octobre

Deux franchises marquées par les désillusions. Éliminés au premier tour des playoffs par le Heat de Miami en avril dernier alors qu’ils étaient les immenses favoris pour remporter un second titre après celui obtenu de 2021, les Bucks de Milwaukee accueilleront leur nouvel entraîneur, Adrian Griffin, lors de cette rencontre jouée à domicile pour Giannis Antetokounmpo et sa bande.

En face, les Sixers verront, eux aussi, un nouveau coach se présenter sur le banc en la personne de Nick Nurse. Mais c’est surtout le casse-tête provoqué par James Harden – qui exige un transfert (idéalement aux Clippers) – et l’impact que cela pourrait avoir sur l'avenir du MVP en titre, Joel Embiid, qui a de quoi maintenir les fans de Philadelphie éveillés la nuit. La franchise pourrait passer d’un statut où ils figurent parmi l’élite de la NBA à une reconstruction totale en un clin d’œil dès demain matin. C’est clairement le dossier le plus chaud du moment.

Miami Heat v. Boston Celtics – 27 octobre

Les deux clubs se sont rencontrés en finale de la conférence Est à trois reprises ces quatre dernières saisons, Miami s’imposant à deux reprises pour atteindre les finales NBA. C’est logiquement une rivalité que tous les fans devraient chérir. Et cette rencontre disputée quelques jours seulement après le coup d’envoi de la nouvelle saison est une bénédiction.

À Boston, le coach Joe Mazzula espère pouvoir continuer à imposer son jeu tourné vers le tir longue distance sous l’impulsion de Jayson Tatum et Jaylen Brown. La franchise a pris un risque en faisant venir Kristaps Porzingis dans un transfert en échange de Marcus Smart. L’intérieur letton vient de manquer la Coupe du monde avec une blessure à la voûte plantaire, et son historique de blessures n'incite pas à l'optimisme.

Du côté de Miami, Bam Adebayo, Jimmy Butler et le coach, Erick Spoelstra, sont toujours en place, prêts à faire de la vie de leurs adversaires un véritable cauchemar sur le terrain. La résolution, ou non, du dossier pour faire venir Damian Lillard sera déterminant au moment de débuter la saison.

New York Knicks v. Cleveland Cavaliers – 1er novembre

Les Knicks sont responsables de l’élimination des Cavaliers de Cleveland au premier tour des playoffs la saison passée. Et on sent poindre le potentiel d’un début de rivalité entre les deux franchises qui s’étaient disputées autour du transfert de Donovan Mitchell l’été dernier – avant qu’il ne termine à Cleveland – et qui possèdent toutes deux de jeunes talents (Evan Mobley, R.J Barrett, etc.) dans leur effectif respectif susceptibles d’en faire de futurs prétendants au sein de la conférence Est. On se régale !

Minnesota Timberwolves v. Utah Jazz – 4 novembre

Rudy Gobert a été transféré d’Utah à Minnesota, la saison passée, en échange de nombreux futurs choix de Draft, et de jeunes talents. Les résultats décevants des Wolves ont rapidement convaincu de nombreux observateurs de qualifier ce transfert comme étant un des pires de l’histoire de la ligue. Et pourtant.

Minnesota mérite probablement le bénéfice du doute après avoir vu Karl-Anthony Towns manquer plus de la moitié de la saison sur blessure. L’arrivée de Mike Conley en cours de saison, en échange de D’Angelo Russell, et l’éclosion d’Anthony Edwards – que certains annoncent comme une des plus grandes stars NBA à venir – ont permis à Minnesota de donner du fil à retordre aux Nuggets de Denver au premier tour des playoffs. On aurait probablement tort de les enterrer trop vite.

Du côté du Jazz d’Utah, la révélation vécue par Lauri Markkanen la saison passée après un Euro 2022 impressionnant ne demande qu’à se confirmer. Le rookie Walker Kessler avait, lui aussi, impressionné sur le terrain. On a hâte de voir ce qu’il réserve aux fans pour sa seconde saison dans la ligue. À noter également l’arrivée de John Collins en provenance d’Atlanta dans l’effectif.

OKC Thunder v. Sacramento Kings – 10 novembre

Le Thunder fait partie de ces jeunes équipes sur lesquelles il faut absolument garder un œil. Après une saison de rookie passée à l’infirmerie en raison d’une blessure au pied survenue l’été dernier, Chet Holmgren va enfin pouvoir goûter aux joies de la NBA dans un effectif porté par le talent de Shai Gilgeous-Alexander. Et parfaitement dirigé par le coach, Mark Daigneault.

En face, les Kings de Sacramento voudront confirmer la saison exceptionnelle réalisée l’an dernier, conclue dans la douleur lors d’un match 7 disputé et perdu à domicile contre les Warriors de Golden State. Le duo De’Aaron Fox et Domantas Sabonis est en pleine progression, et le talent autour d’eux ne fait aucun doute. Light the Beam !

Bonus : Miami Heat v. Denver Nuggets – 29 février

Il faudra attendre la fin février pour voir les deux finalistes se retrouver sur le parquet. À quoi ressembleront leur effectif respectif à ce moment de la saison ? On attend de voir cela, puisque la date limite des transferts sera dépassée à ce point. Cela permettra de déterminer la probabilité, ou non, de revoir ces deux clubs se disputer à nouveau le titre en juin prochain.