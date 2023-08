Coupe du monde féminine 2023 : le prince William s’excuse de son absence à la finale entre l'Angleterre et l'Espagne

À la veille de la finale de la Coupe du monde féminine entre l'Angleterre et l'Espagne, le prince William a livré un message d'encouragement pour les Lionnesses, mais également un message d'excuses pour son absence, critiquée, à la finale.

Une absence qui fait jaser outre-Manche. Le prince William a présenté ses excuses dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux ce samedi 19 août, annonçant qu’il ne se rendra pas à Sydney pour la finale de la Coupe du monde féminine de football entre l’Espagne et l’Angleterre, ce dimanche 20 août.

Good luck for tomorrow @Lionesses pic.twitter.com/a4WJ7ycVTK — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) August 19, 2023

Une vidéo aux côtés de sa fille, la princesse Charlotte

«Les Lionnesses, je veux vous souhaiter bonne chance pour demain», a indiqué l’héritier au trône dans une vidéo, où il apparaît notamment aux côtés de sa fille, la princesse Charlotte, un ballon de football sur les genoux.

Le prince William s’est par la suite excusé pour son absence à la finale du Mondial féminin à laquelle participeront Lucy Bronze et ses coéquipières. «Nous sommes désolés de ne pas pouvoir être là en personne, mais nous sommes très fiers de tout ce que vous avez accompli et des millions de personnes que vous avez inspirées ici et dans le monde entier», a poursuivi le fils du roi Charles III et de la princesse Diana.

Rishi Sunak également aux abonnés absents

Président de la FA (Football Association), instance du football anglais, le prince de Galles a grandement été critiqué pour son absence annoncée à la finale de la Coupe du monde féminine, qui se déroulera à Sydney. L’absence de Rishi Sunak, Premier ministre britannique, pour l’événement a également été remarquée.

James Cleverley, ministre des Affaires étrangères, et Lucy Frazer, ministre de la Culture, représenteront le gouvernement britannique lors de cette finale.

Les Anglaises, championnes d’Europe en titre en 2022, tenteront de remporter leur premier sacre de championne du monde pour leur première participation à une finale de Mondial. Les Espagnoles tenteront également de remporter un premier titre mondial.