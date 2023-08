Ligue 1 : Kevin N’Doram lourdement sanctionné après ses propos homophobes ?

Auteur de propos à caractère homophobe à la mi-temps du match de Ligue 1 entre Metz et Marseille, Kevin N’Doram, qui s’est excusé à la fin de la rencontre, pourrait écoper de plusieurs matchs de suspension.

Ses excuses pourraient ne pas être suffisantes. Auteur de propos à caractère homophobe à la mi-temps du match de Ligue 1, vendredi, entre Metz et l’OM (2-2), Kevin N’Doram verra son cas être étudié, ce mercredi, par la commission de discipline de la LFP. Et il encourt plusieurs matchs de suspension. Le milieu de terrain messin pourrait écoper entre quatre et dix matchs de suspension, selon L’Equipe.

jusqu'à dix matchs de suspension ?

Il pourrait être suspendu 3 à 4 matchs si le motif de «comportement grossier/injurieux» est retenu (article 6 du règlement disciplinaire de la FFF) ou jusqu’à 10 matchs si le comportement est considéré «discriminatoire».

Alors que son équipe était menée sur sa pelouse face à Marseille (0-1), Kevin N’Doram avait fait part de sa colère. «On manque de caractère. Excusez-moi du terme, mais on joue comme des ‘tapettes’. On a peur de jouer au ballon, c’est bien beau de vouloir défendre, déjà qu’on ne sait pas le faire…», avait-il lâché au micro du diffuseur.

Au coup de sifflet final, alors que le club messin avait décroché le match nul en infériorité numérique, il avait présenté ses excuses. «Sur le coup de l'énervement, je ne voulais enfoncer personne. Je n'ai voulu offenser personne. Je présente mes excuses, ce n'était pas du tout mon but», avait-il confié. Reste à savoir si ce mea-culpa suffira à éviter ou atténuer une sanction.