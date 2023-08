Super Formula : le terrible crash à Motegi (vidéo)

La manche de Super Formula, ce dimanche 20 août, à Motegi (Japon), a été marquée par un terrible accident juste après le départ, impliquant notamment Liam Lawson.

Plus de peur que de mal, alors que les images ont laissé craindre le pire. La 7e manche de la saison de Super Formula, ce dimanche, à Motegi (Japon), a été marquée par un terrible accident. Peu après le départ sur le tracé nippon, Liam Lawson, troisième sur la grille, a perdu le contrôle de sa monoplace à la sortie du 2e virage. Le jeune pilote néo-zélandais est parti en tête-à-queue avant de revenir au milieu de la piste.

Et il a violemment été percuté par Tadasuke Makino et Yuhi Sekiguchi, qui ont tous les deux décollé et heurté les barrières de sécurité. Nobuharu Matsushita a lui aussi été victime de cet accident, qui a forcé la direction de course à agiter le drapeau rouge. Mais aucun d’entre eux n’a été sérieusement blessé malgré la violence du choc.

Après 30 minutes d’interruption, la course a pu reprendre et Tomoki Nojiri s’est imposé devant Ryo Hirakama et Toshiki Oyu. Liam Lawson, qui a pu reprendre la course en fin de peloton, a pris la 13e place après avoir écopé d’une pénalité pour un arrêt aux stands sous drapeau rouge.