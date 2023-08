Coupe du monde de rugby 2023 : quand sera dévoilée la liste du XV de France ?

Le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié va annoncer ce lundi 21 août sa liste de 33 internationaux tricolores pour la Coupe du monde de rugby 2023, qui aura lieu dans l’Hexagone du 8 septembre au 28 octobre.

Un premier tournant pour les Bleus à quelques semaines du Mondial à domicile. Le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié va annoncer sa liste de joueurs retenus pour la Coupe du monde, se disputant dans l’Hexagone du 8 septembre au 28 octobre, ce lundi aux alentours de 13h lors du journal télévisé de TF1.

Après avoir donné une première liste de 42 noms en juin dernier, le staff tricolore devra réduire cette dernière à 33 joueurs. Il devra faire sans l’ouvreur du Stade Toulousain Romain Ntamack, victime d’une rupture d’un ligament croisé du genou gauche en match amical face à l’Ecosse (30-27) le 12 août dernier. Les Bleus pourraient également se passer d’un autre joueur toulousain puisque le pilier Cyril Baille est forfait pour les premiers matchs de la compétition en raison d’une blessure.

«L'idée, c'est de construire un groupe qu'il va falloir amputer d'une petite dizaine de joueurs. Mais ces joueurs-là font partie du groupe France quoi qu'il arrive», a indiqué Fabien Galthié à l'AFP, à l’issue du match amical remporté ce samedi contre les Fidji (34-17).

Le sélectionneur tricolore a donné quelques indications sur la teneur de cette liste, affirmant que les principaux intéressés étaient déjà au courant des tendances positives ou négatives pour la composition de cette liste.

«Si on attend dimanche pour faire la liste, c'est qu'on n'a rien fait pendant quatre ans. On essaie de travailler de manière cohérente. Cette liste des 33, vous en faites un événement mais il pourrait y en avoir certains qui ne seront pas là au début, qui ne seront pas dans les 33 et qui seront les héros de cette compétition. Il y a déjà eu des exemples», a rappelé le sélectionneur du XV de France.