Coupe du monde féminine 2023 : la buteuse espagnole de la finale a appris la mort de son père après la rencontre

Unique buteuse de la finale de la Coupe du monde 2023, Olga Carmona a permis à l’Espagne de remporter son premier titre mondial avec la sélection féminine face à l’Angleterre ce dimanche (1-0). La joueuse du Real Madrid a pourtant vu sa fête être gâchée en apprenant le décès de son père après la rencontre.

Du rire aux larmes. En marquant l’unique but de la finale de la Coupe du monde féminine 2023 d’une belle frappe croisée à la demi-heure de jeu, ce dimanche 20 août face à l’Angleterre (1-0), Olga Carmona est entrée dans la légende du football. La capitaine de l’Espagne a permis à la Roja de remporter, pour la première fois, un titre mondial avec la sélection féminine.

Pourtant, l’euphorie a été de courte durée pour la joueuse de 23 ans puisque cette dernière a appris le décès de son père peu de temps après le coup de sifflet final. L’arrière gauche a tenu à lui rendre hommage sur les réseaux sociaux quelques heures après la terrible nouvelle.

Y sin saberlo tenía mi Estrella antes de que empezase el partido. Sé que me has dado la fuerza para conseguir algo único. Sé que me has estado viendo esta noche y que estás orgulloso de mí. Descansa en paz, papá pic.twitter.com/Uby0mteZQ3

