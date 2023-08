Arabie saoudite : un joueur acheté 30 millions d’euros poussé dehors après seulement six matchs ?

Acheté 30 millions d’euros, cet été, par Al-Ittihad, l’attaquant portugais Jota pourrait être poussé dehors après avoir disputé seulement six matchs avec le club saoudien.

Une erreur de casting ? Acheté 30 millions d’euros, cet été, au Celtic Glasgow, Jota (24 ans) pourrait ne pas s’éterniser à Al-Ittihad. Alors que l’attaquant portugais n’a joué que six matchs sous ses nouvelles couleurs, le club saoudien chercherait déjà à s’en débarrasser, d’après les médias du pays du Golfe. Si certains s’amusent à dire que la formation saoudienne s’est trompée de «Jota», pensant recruter Diogo Jota qui évolue à Liverpool, les dirigeants seraient en réalité déçus de ses prestations depuis sa signature.

aucun but marqué

Contrairement à Karim Benzema, l’ailier semble connaître des difficultés d’adaptation à son nouvel environnement. En six rencontres, toutes compétitions confondues, Jota n’a pas inscrit le moindre but, ni délivré la moindre passe décisive quand l’attaquant français est lui beaucoup plus en verve avec trois buts et deux passes décisives en autant de rencontres. Ces performances décevantes pourraient précipiter son départ quelques semaines seulement après son arrivée.

D’autant qu’il occupe une place de joueur d’extra-communautaire et que ces places sont limitées à huit dans chaque effectif en Saudi Pro League. Al-Ittihad, qui rêve de recruter Mohamed Salah, pourrait être tenté de la libérer pour attirer l’attaquant égyptien. De son côté, Jota pourrait être contraint de trouver un nouveau club. Mais avec 28 buts inscrits ces deux dernières saisons avec le Celtic, il ne devrait pas avoir trop de mal à trouver preneur.