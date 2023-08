Ligue 1 : pourquoi le match entre l’OM et Brest pourrait être décalé

Prévu, ce samedi, à 17h au stade Vélodrome, la rencontre entre l’Olympique de Marseille et Brest, comptant pour la 3e journée de Ligue 1, pourrait être décalée.

La météo va-t-elle bouleverser la programmation du match entre l’OM et Brest ? Alors que le coup d’envoi de la rencontre de la 3e journée de Ligue 1 est prévu ce samedi, à 17h, au stade Vélodrome, il pourrait être décalé en raison de la canicule qui sévit actuellement dans l’Hexagone, et particulièrement dans le sud. Des fortes chaleurs sont attendues dans la cité Phocéenne, où le thermomètre devrait encore largement dépasser les 30° C dans les prochains jours.

Le coup d'envoi repoussé de deux heures ?

Pour préserver la santé des joueurs, mais aussi des spectateurs, la Ligue de football professionnel pourrait décider de repousser la rencontre de deux heures et programmer le coup d’envoi à 19h comme elle l’avait déjà fait la semaine passée pour les matchs entre Lyon et Montpellier ainsi que Monaco et Strasbourg.

Après les deux premières journées, Brest compte six points grâce à ses victoires contre Lens (3-2) et sur la pelouse du Havre (1-2). De son côté, l’OM a remporté son premier match face à Reims (2-1) avant d’être accroché à Metz (2-2).