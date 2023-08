UFC : Sean O'Malley révèle le montant étonnant de ses revenus Youtube

Sean O’Malley, combattant MMA star de l’UFC, a récemment révélé le montant de ses revenus sur Youtube. Et la somme est assez étonnante.

Sean O’Malley est l’un des combattants les plus en vue à l’UFC. Notamment pour son style très singulier. Il faut dire qu’il ne passe pas vraiment inaperçu. L’Américain, qui vient de battre Aljamain Sterling pour s'offrir la ceinture des poids coqs (bantamweight), a récemment dévoilé ce qu’il touche grâce à Youtube.

S’il gagne un salaire de base de 1,5 million de dollars (1,3 million d'euros), Sean O’Malley a touché quelques gains plutôt agréables comme ses bonus de victoires contre Petr Yan et Aljamain Sterling. Mais c’est aussi grâce à sa chaîne Youtube qu’il fait grimper ses revenus.

Il compte plus de 563.000 abonnés. Et selon, SocialBlade, cela représente 32.100 dollars (29.665 euros) par mois, soit 385.100 dollars (355.981 euros) par an.

