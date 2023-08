Handball : Nikola Karabatic prendra sa retraite à la fin de la saison

Dans une lettre publiée sur le site du PSG handball, Nikola Karabatic annonce qu’il prendra sa retraite à l’issue de la saison 2023-2024 avec comme ultimes objectifs la Ligue des champions et les JO de Paris-2024.

Une légende du handball prépare se révérence. Nikola Karabatic annonce dans une lettre publiée sur le site de son club, le PSG handball, que cette saison 2023-2024 sera «sa dernière». «J’entame ma 22e et dernière année professionnelle, sous les couleurs du Paris Saint-Germain», écrit le triple champion olympique de 39 ans.

Cette saison sera ma dernière et je tenais à vous écrire.



«J’entame cette ultime saison sur les parquets avec joie. Joie car je vais pouvoir savourer une dernière fois les ambiances uniques des salles françaises et européennes, jouer et me battre aux côtés de mes coéquipiers pour conquérir encore des titres, avant de refermer avec fierté le livre de ma carrière», souligne-t-il.

Encore des objectifs

Car si Nikola Karabatic est le joueur de handball le mieux médaillé de l’histoire aux JO avec ses compères des Experts Luc Abalo et Michaël Guigou - ils sont tous les trois triples champions olympiques (2008, 2012 et 2021) et médaillé d'argent à Rio (2016) – il ambitionne de réaliser deux objectifs ultimes.

En ligne de mire : enrichir encore davantage son palmarès hors norme aux Jeux de Paris 2024 et porter le club de la capitale vers son premier sacre en Ligue des champions.

Outre son historique olympique, Nikola Karabatic totalise également quatre sacres mondiaux et trois européens. Il a également déjà remporté la C1 trois fois avec Montpellier, Kiel et Barcelone.

«La nostalgie viendra certainement plus tard, mais aujourd’hui, je tiens surtout à vivre cette dernière année avec vous», écrit à ses supporters celui qui compte se «donner à 200 %» avant de tourner la page.