Baiser forcé : la FIFA suspend provisoirement le président de la Fédération espagnole de football Luis Rubiales

Le comité disciplinaire de la FIFA a annoncé, ce samedi 26 août, la suspension provisoire du président de la Fédération espagnole de football Luis Rubiales, après son baiser forcé sur le bouche de Jennifer Hermoso.

Une décision qui s’imposait. Le président de la Fédération espagnole de football Luis Rubiales a été suspendu provisoirement par le comité disciplinaire de la FIFA, ce samedi 26 août, à la suite de son bisou forcé sur la bouche de Jennifer Hermoso, à l'issue du sacre historique de l'Espagne en finale de la Coupe du monde féminine 2023.

«Le Président de la Commission de Discipline de la FIFA, Jorge Ivan Palacio, a décidé aujourd’hui de suspendre provisoirement M. Luis Rubiales de toute activité liée au football aux niveaux national et international», a annoncé la FIFA dans un communiqué. Cette suspension, avec effet immédiatement, est initialement prévue pour une durée de 90 jours en attendant la procédure disciplinaire ouverte contre Luis Rubiales, ce jeudi 24 août.

La FIFA a également interdit au président de la Fédération espagnole de football de contacter ou de tenter de contacter Jennifer Hermoso ou son entourage immédiat «afin de préserver, entre autres, les droits fondamentaux de la joueuse et le bon déroulement de la procédure disciplinaire devant cet organe disciplinaire». Cette interdiction s'applique également à tous les directeurs et employés de l'instance.

Enfin, l'organisation ne fournira pas d'autres informations sur cette procédure disciplinaire tant qu'une décision finale n'aura pas été prise. «La FIFA réitère son engagement absolu à respecter l'intégrité de toutes les personnes et condamne donc avec la plus grande vigueur tout comportement contraire», a-t-elle indiqué.

Contre-attaque de la Fédération espagnole

En réponse aux accusations portées contre Luis Rubiales, la Fédération espagnole de football (RFEF) a qualifié ces allégations de «mensonges». «La RFEF et le président [Rubiales] vont prouver chaque mensonge publié par qui que ce soit au nom de la joueuse, ou, si c’est le cas, par la joueuse elle-même», a déclaré l’instance dans un communiqué publié dans la nuit de vendredi à samedi.

De son côté, Jennifer Hermoso avait déclaré avoir été «victime d’une agression sexuelle, d’un acte impulsif et sexiste, déplacé et sans aucun consentement» dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux, contredisant ainsi la défense du président Luis Rubiales. «Je n’ai à aucun moment consenti à ce baiser [que Luis Rubiales] m’a donné et je n’ai en aucun cas cherché à m’approcher du président. Je ne tolère pas qu’on mette en doute ma parole et encore moins que l’on invente des propos que je n’ai pas dit», a-t-elle insisté.

Ses coéquipières ont également annoncé qu'elles refusaient de jouer pour l'équipe nationale sous la direction actuelle de la Fédération. «Après tout ce qui est arrivé lors de la remise des médailles du Mondial féminin, toutes les joueuses signataires du présent texte n’honoreront pas une prochaine convocation si les dirigeants actuels sont maintenus», ont écrit les 23 championnes du monde dans un communiqué diffusé par le syndicat Futpro.