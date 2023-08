Baiser forcé : la majorité du staff de l'équipe d'Espagne démissionne

Après le scandale du baiser forcé de Luis Rubiales, président de la fédération espagnole, à Jennifer Hermoso, la majorité du staff de l'équipe d'Espagne sacrée championne du monde a décidé de démissionner.

L'étau se resserre autour du président de la fédération espagnole. Après que plusieurs joueuses ont annoncé leur mise en retrait, de nombreux membres du staff ont décidé de démissionner. Luis Rubiales est remis en question à la tête de la fédération espagnole, suite à la victoire de l'Espagne en Coupe du monde féminine.

Le président de la fédération s'est en effet rendu coupable d'un geste totalement déplacé sur la joueuse Jennifer Hermoso. Un baiser forcé qui a provoqué une vague d'indignation en Espagne et dans le monde entier. Par ailleurs, le geste obscène effectué au coup de sifflet final ne passe également pas.

Luis Rubiales perd de nombreux soutiens

En plus des nombreuses protestations, Luis Rubiales a perdu également des soutiens importants. Luis De la Fuente, entraîneur de l'équipe masculine, a critiqué Luis Rubiales et six membres du staff ont annoncé leur mise en retrait tout en condamnant fermement l'attitude du vice-président de l'UEFA.

Pour rappel, malgré la gravité de la situation, il n'a pas souhaité présenter sa démission, mais il a été suspendu de toutes activités liées au football pendant au moins 90 jours. Reste à savoir l'issue de cet épineux dossier.