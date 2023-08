Affaire Luis Rubiales : le sélectionneur de l’équipe féminine espagnole regrette le «comportement inapproprié» du président de la fédération

Fervent soutien de Luis Rubiales, Jorge Vilda, coach de l'équipe féminine espagnole, a pris la parole dans un communiqué remis à l'agence EFE samedi soir, en regrettant un «comportement inapproprié» de son président.

La victoire de l'Espagne en Coupe du Monde féminine a été entachée par un baiser de Luis Rubiales à la joueuse Jennifer Hermoso. Si de nombreux membres du staff de la sélection féminine espagnole ont décidé de présenter leur démission, ce n'est pas le cas de Jorge Vilda. Jusqu'à présent, l'entraîneur n'avait pas encore pris la parole concernant le geste de son président. C'est désormais chose faite. Par le biais d'un communiqué, le coach de la sélection espagnole a décidé de condamner le geste de Luis Rubiales.

Une condamnation mais pas de démission

«Il ne fait aucun doute que ce comportement est inacceptable et ne reflète en rien les principes et les valeurs que je défends dans ma vie, dans le sport en général et dans le football en particulier. Je condamne sans réserve toute attitude machiste, indigne d'une société avancée et développée», peut-on lire dans ce communiqué.

Malgré la mise en retrait de plusieurs joueuses et la démission de six membres de son propre staff en guise de protestation contre Luis Rubiales, l'entraîneur n'a pas fait référence à une éventuelle démission de son poste.

Un communiqué qui garde malgré tout son importance, car le président de la fédération espagnole vient de perdre un de ses rares soutiens. Pour le moment, seule la FIFA a décidé de sanctionner l'ancien joueur de football avec une suspension de six mois de toutes activités liées au football.