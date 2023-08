Boxe : le coup de gueule de Daniel Dubois après sa défaite contre Oleksandr Usyk

Battu par le champion des poids lourds, l’Ukrainien Oleksandr Usyk, ce samedi 26 août, le boxeur britannique Daniel Dubois s’est emporté après un arbitrage qualifié de «maison».

Alors qu’il réalisait un combat plutôt intéressant, Daniel Dubois a finalement été mis KO par Oleksandr Usyk ce samedi à la neuvième reprise. Mais le jeune boxeur de 25 ans a critiqué l’arbitre après un fait qui s’est déroulé lors du 5e round.

Oleksandr Usyk reste le roi des poids lourds !





L'arbitre a arrêté le combat après le deuxième passage au sol de Dubois dans la 9e reprise !#UsykDubois pic.twitter.com/IIBTOrL91n — CANAL+ Sport (@CanalplusSport) August 26, 2023

Celui qui est surnommé «Dynamite» a envoyé le champion du monde (WBA, IBF et WBO) au sol, mais l'arbitre a alors estimé que le coup était sous la ceinture. «Je ne pense pas que c'était un coup bas, c'était un coup valable et on m'a volé ma victoire, a lancé Dubois à TNT Sports. Je me suis fait voler ce soir et je reviendrai.»

Coup... Pas si bas ?





L'arbitre a accordé 5 minutes à Usyk pour se remettre de ce coup considéré comme sous la ceinture #UsykDubois pic.twitter.com/tXHxQ9V7ju — CANAL+ Sport (@CanalplusSport) August 26, 2023

Usyk (36 ans) a alors pu bénéficier de 5 minutes de repos pour se reprendre et se relancer. De quoi rendre fou l’Anglais (25 ans) dont le camp a réclamé une revanche.

«Ce n'était pas un coup bas, a assuré le promoteur anglais Frank Warren, les juges ne lui ont pas enlevé de points. J'apprécie Usyk, mais c'est vraiment un arbitrage à la maison (le combat a eu lieu en Pologne, près de la frontière ukrainienne). Les instances devraient se pencher sur la question et décider d'une revanche. Nous allons faire appel de ce qui s'est passé.»