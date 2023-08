Boxe : un ancien champion de France meurt à 42 ans des suites d’une crise cardiaque

Ancien champion de France de boxe des poids moyens, Julien Marie-Sainte est décédé, ce vendredi, des suites d’une crise cardiaque survenue quelques jours plus tôt. Il avait 42 ans.

Le monde de la boxe française est en deuil. Ancien champion de France des poids moyens, Julien Marie-Sainte est décédé, ce vendredi, à Marseille, à l’âge de 42 ans. Marié et père de trois enfants, il a succombé à une crise cardiaque survenue une dizaine de jours plus tôt. «Il a été placé sous respirateur artificiel. La machine a été débranchée vendredi. C’est un véritable drame», a confié à L’Equipe Nasser Lalaoui, son ancien entraîneur du CSL Aulnay-sous-Bois.

Champion de France en 2010

Julien Marie-Sainte est passé professionnel en 2006 et avait décroché le titre de champion de France des poids moyens vacant quatre ans plus tard en battant aux points François Bastient. Un titre qu’il a conservé à quatre reprises. Après avoir été opéré d’une rupture du biceps gauche, le natif de Cherbourg avait connu moins de succès et avait fini par raccrocher les gants en 2017 avec 37 victoires, 1 nul et 7 défaites. «Il avait un style offensif, avec une garde hermétique. Quand il montait sur un ring, il cherchait le K.-O.», a déclaré Nasser Lalaoui.

Marquée par cette disparition «aussi soudaine qu’injuste», la Fédération française de boxe a rendu un vibrant hommage à Julien Marie-Sainte et sa carrière. «Le boxeur Marie Sainte était adulé, l’homme Julien faisait la quasi-unanimité par sa gentillesse naturelle, ambitieux mais humble et disponible pour tous et toutes. La Normandie pleure son champion et la boxe en France est en deuil», a-t-elle notamment écrit sur son site internet présentant ses «condoléances les plus sincères à la compagne de Julien Marie Sainte et à ses trois enfants ainsi qu'à sa famille et à ses proches».