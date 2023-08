Formule 1 : Max Verstappen triomphe sous la pluie aux Pays-Bas, Pierre Gasly sur le podium

Au terme d’un Grand Prix perturbé par la pluie, Max Verstappen a triomphé, ce dimanche, sur ses terres aux Pays-Bas et signé sa 9e victoire consécutive, égalant le record de Sebastian Vettel. Pierre Gasly a profité d’une pénalité de Sergio Pérez pour monter sur le podium.

Peu importe les éléments, Max Verstappen reste imperturbable et continue d’enchainer les victoires. Sur ses terres aux Pays-Bas, le double champion du monde en titre a dompté, ce dimanche, la pluie, qui a perturbé le début et la fin de la course, pour signer son 11e succès de la saison en treize Grands Prix. Il a surtout aligné une 9e victoire consécutive, égalant le record de Sebastian Vettel établi en 2013. Nouvelle preuve de l’ultra domination du pilote Red Bull.

Auteur de la pole position, il a été surpris par une première averse peu après le départ et son coéquipier Sergio Pérez, premier pilote à passer par les stands, en a profité pour prendre la tête. Mais pas pour très longtemps. Max Verstappen a retrouvé la 1ère place au 12e tour et a vite creusé l’écart sur ses poursuivants jusqu’au retour de la pluie à une dizaine de tours de l’arrivée.

Cette ondée a provoqué la sortie de piste Zhou Guanyu et un drapeau rouge. Après une interruption de 30 minutes et deux tours passés ensuite derrière la voiture de sécurité, le Néerlandais a résisté à Fernando Alonso pour triompher à domicile devant l’Espagnol et Pierre Gasly. Parti de la 12e place, le Français, qui a parfaitement géré la pluie et les passages aux stands, a profité d’une pénalité à l’encontre de Sergio Perez pour monter sur le podium et signer son meilleur résultat avec Alpine.

«On ne s'imaginait pas forcément se battre pour le podium. C'est une preuve qu'en Formule tout peut arriver. Ça été une course avec énormément de rebondissements et compliquée. (...) Il y a eu beaoucp de choses et il a fallu rester calme. Je suis vraiment très satisfait du travail de l'équipe. Il faut continuer de travailler et améliorer la voiture. Je suis content de voir qu'avec l'équipe cela se met en place. Ça fait extrêmement plaisir», s’est-il réjoui à l’arrivée. Le Normand arrivera en pleine confiance dans une semaine à Monza pour le Grand Prix d’Italie, où Max Verstappen visera un exploit unique avec une 10e victoire d’affilée.

Le top 10

1. Max Verstappen

2. Fernando Alonso

3. Pierre Gasly

4, Sergio Pérez

5. Carlos Sainz

6. Lewis Hamilton

7. Lando Norris

8. Alexander Albon

9. Oscar Piastri

10. Esteban Ocon