PSG : les banderoles virulentes des supporters parisiens contre Neymar et Lionel Messi (photos)

En marge de la victoire du PSG contre Lens (3-1), ce samedi, les supporters parisiens ont déployé des banderoles virulentes contre Neymar et Lionel Messi. Une au Parc des Princes, l’autre à Miami.

Le PSG a tourné la page Lionel Messi et Neymar. En fin de contrat, l’Argentin a pris la direction des Etats-Unis cet été et s’est engagé avec l’Inter Miami, où il se plaît bien plus que dans la capitale française et enchaîne les buts ainsi que les victoires. Comme la nuit dernière face aux New York Red Bulls (0-2). De son côté, le Brésilien s’est envolé pour l’Arabie Saoudite en rejoignant Al-Hilal après six saisons passées à Paris. Des départs qui n’ont pas affecté certains supporters parisiens avec lesquels les deux joueurs entretenaient des relations conflictuelles.

La même banderole au PArc des Princes et à Miami

En marge de la victoire du PSG, samedi soir, contre Lens (3-1), un groupe de supporters du club de la capitale avait un dernier message à leur adresser et a déployé des banderoles virulentes contre les deux anciens joueurs du FC Barcelone. La première a été brandie au Parc des Princes et était adressée à Neymar. «Neymar : enfin débarrassé du grossier», était-il écrit en anglais (Finally rid of the rude). La deuxième a été sortie à Miami devant le stade de l’Inter Miami avec la même inscription : «Messi : enfin débarrassé du grossier».

Au Parc des Princes : « Neymar, enfin débarrassé du grossier ».





Au stade de Miami : « Messi : enfin débarrassé du grossier ». pic.twitter.com/V1VxeAh92Z — Mookie (@MookieBarbu) August 27, 2023

Cette banderole à l’encontre du septuple Ballon d’or est une réponse à ses récentes déclarations sur son aventure parisienne. «Nous avions passé deux ans difficiles (à Paris). La vérité est que ça ne s’est pas bien passé, nous avons eu du mal», avait notamment déclaré Lionel Messi. Et d’ajouter : «(A Miami) J’apprécie aussi le quotidien sportif, ce qui n’était pas le cas. Maintenant qu’un peu de temps a passé, je peux dire que nous avons eu raison de dire que (Miami) était le bon endroit où venir».

Que ce soit le PSG, Neymar ou Lionel Messi, chacun va désormais écrire un nouveau chapitre de sa propre histoire de son côté.